Malas noticias para inmigrantes en USA: el significado de haberse declarado el inglés como idioma oficial de EE. UU., según especialistas

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden este sábado para designar al inglés como idioma oficial de Estados Unidos. Esto ha generado preocupación entre activistas y grupos de defensa sobre sus posibles implicaciones para aquellos que no hablan inglés, especialmente para los inmigrantes, votantes y otros sectores.

Según la orden, las agencias del gobierno y las organizaciones que reciben fondos federales podrán decidir si continúan ofreciendo documentos y servicios en idiomas distintos al inglés, según una hoja informativa.

La nueva de orden de Trump "no solo es un gesto ofensivo"

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, un grupo defensor de la reforma migratoria, expresó: "Esto no es solo un gesto ofensivo que pone el dedo en el ojo de millones de ciudadanos estadounidenses que hablan otros idiomas, sino que también dañará directamente a aquellos que anteriormente dependían de la asistencia lingüística para obtener información vital".

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, actualmente se hablan 350 idiomas en el país. Los más hablados, además del inglés, son el español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe. También se hablan lenguas nativas de América del Norte, como el navajo, el yupik, el dakota, el apache, el keres y el cherokee, entre otras.

Al respecto, George Carrillo, cofundador y director ejecutivo del Consejo Hispano de la Construcción, indicó que la nueva orden de Trump representa un retroceso para una nación que ha defendido su diversidad. Además, expresó su preocupación por el impacto que esta limitación en la comunicación gubernamental podría tener en territorios como Puerto Rico, donde el español es la lengua predominante.

La oficialización del inglés podría dificultar el proceso de naturalización en EE. UU.

Esta norma revoca una medida del expresidente Bill Clinton que requería que el gobierno y las organizaciones federales proporcionaran asistencia lingüística a personas que no hablaban inglés. Según la Casa Blanca, la designación del inglés como idioma nacional "promueve la unidad, mejora la eficiencia en las operaciones gubernamentales y crea un camino para la participación cívica".

Por otro lado, Anabel Mendoza, directora de comunicaciones de United We Dream, explicó que limitar el idioma en las comunicaciones federales dificultará el proceso de naturalización para quienes se conviertan en ciudadanos si se les niega el uso de su idioma natal. "Trump está tratando de enviar el mensaje de que si no eres blanco, rico y hablas inglés, no perteneces a este lugar. Déjenme ser clara: los inmigrantes están aquí para quedarse. No importa cuánto lo intente Trump, no podrá borrarnos", remarcó.