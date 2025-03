Duro golpe a Elon Musk y Donald Trump: quién es el juez de California que frenaría los despidos masivos en EE. UU.

Un juez federal de San Francisco, ciudad de California, ha determinado que los despidos masivos de empleados, en periodo de prueba, aprobados por Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos, son probablemente ilegales, así informó Los Angeles Times. Esto brindaría un alivio temporal a una coalición de sindicatos y organizaciones que han demandado al gobierno de Trump

La decisión del juez William Alsup se produce en un contexto de drástica reducción de la fuerza laboral federal, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores y sus representantes. La Oficina de Administración de Personal (OPM) ha sido señalada por no tener la autoridad para ordenar estos despidos, lo que podría tener implicaciones significativas para miles de empleados en periodo de prueba.

William Alsup contra los despidos de Donald Trump y Elon Musk en California

Según Los Angeles Time, la orden del juez William Alsup se emite en respuesta a una solicitud de restricción temporal presentada por una coalición de cinco sindicatos y cinco organizaciones sin fines de lucro contra Donald Trump y Elon Musk, quienes argumentan que los despidos se basan en afirmaciones engañosas sobre el rendimiento laboral de los empleados.

El juez Alsup, en su fallo, dejó claro que la OPM no tiene autoridad para despedir a empleados que no sean de su propia oficina. “La OPM no tiene ninguna autoridad, bajo ningún estatuto en la historia del universo”, afirmó el juez, lo que refuerza la posición de los demandantes en su lucha contra los despidos injustificados.

La demanda presentada por la coalición busca detener la reducción de la fuerza laboral federal, que el presidente Trump y Elon Musk ha calificado de excesiva. Hasta la fecha, miles de empleados en periodo de prueba han sido despedidos, y el gobierno ahora se enfoca en funcionarios de carrera que gozan de protección del servicio civil.

Demandas por despidos en Estados Unidos por Trump y Musk

Los demandantes sostienen que la OPM no tenía la autoridad para finalizar los empleos de los trabajadores en periodo de prueba, quienes generalmente tienen menos de un año en sus puestos. Además, argumentan que los despidos se basan en una narrativa falsa sobre el bajo rendimiento de los empleados.

Por otro lado, los abogados del gobierno defienden que la OPM no ordenó los despidos, sino que solicitó a las agencias que revisaran la idoneidad de los empleados en periodo de prueba. Aseguran que estos trabajadores no tienen garantizado el empleo y que solo aquellos de alto rendimiento y críticos para la misión deberían ser contratados.

Se estima que hay alrededor de 200.000 trabajadores en periodo de prueba en las agencias federales, de los cuales aproximadamente 15.000 se encuentran en California. Estos empleados desempeñan funciones esenciales, desde la prevención de incendios hasta el cuidado de veteranos, lo que resalta la importancia de su trabajo en la administración pública.

¿Quién es William Alsup, juez federal de California?

William Alsup, nombrado por el presidente Bill Clinton, es conocido por su enfoque directo y su experiencia en casos de alto perfil. Ha supervisado importantes decisiones judiciales, incluyendo la libertad condicional de Pacific Gas & Electric, a la que ha calificado como una “amenaza continua para California”. Su historial sugiere que la decisión sobre los despidos masivos podría tener un impacto significativo en el futuro de la fuerza laboral federal.