¡Atención, inmigrante en EE. UU.! Estos documentos serán únicamente válidos para viajar en Estados Unidos desde mayo 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, las regulaciones migratorias en Estados Unidos sufrirán un cambio importante con la entrada en vigor de la Ley REAL ID. Según el DHS, las licencias que no cumplan con los nuevos estándares de seguridad no serán aceptados por las agencias federales, por lo que si no se presenta un REAL ID u otras identificaciones aceptadas no se podrá pasar los controles de seguridad de la TSA.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) señalaron que esta regulación migratoria busca fortalecer la seguridad e impedir el uso de identificaciones fraudulentas. Ahora, con la fecha definitiva establecida para mayo de 2025, los viajeros deben prepararse y asegurarse de contar con una identificación válida para evitar contratiempos en aeropuertos y edificios gubernamentales.

¿Qué documentos serán únicamente válidos para viajar en Estados Unidos desde mayo 2025?

Con la entrada en vigor de la Ley REAL ID, solo ciertos documentos serán aceptados como identificación válida para viajar dentro de Estados Unidos. Aquellos que no cuenten con una identificación compatible con esta normativa no podrán abordar vuelos comerciales nacionales ni acceder a instalaciones federales restringidas, como bases militares o ciertos edificios gubernamentales.

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal con certificación REAL ID (identificable por una estrella dorada en la esquina superior derecha).

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte emitida por el Departamento de Estado.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Documento de autorización de empleo con foto, emitido por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).

Tarjetas de viajero confiable del DHS, como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

Identificación emitida por el Departamento de Defensa de EE. UU. para miembros en servicio activo, veteranos y dependientes.

Tarjetas de cruce de frontera.

¿Cómo puedo conseguir un documento de REAL ID?

Para obtener una REAL ID, los inmigrantes en EE. UU. y ciudadanos deberán acudir personalmente al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado y presentar una serie de documentos que certifiquen su identidad, residencia y estatus legal en el país.