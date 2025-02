Elon Musk envió un ultimátum a los trabajadores federales y amenazó con despedirlos si no lo realizaban. Foto: AFP

El reciente memorándum de Elon Musk dirigido a empleados de las agencias federales en Estados Unidos ha desatado una fuerte reacción en el gobierno. En el mensaje, enviado por correo electrónico con el asunto "¿Qué hiciste la semana pasada?", Musk exigía a los trabajadores federales detallar en cinco puntos sus funciones laborales. Aquellos que no respondieran antes de la fecha límite serían despedidos, lo que generó preocupación y rechazo dentro de la administración.

Tras la difusión del mensaje, diversas agencias declararon que la encuesta de Musk era opcional y que no habría consecuencias para quienes no la completaran. No obstante, la postura de la administración de Donald Trump sobre el tema ha sido contradictoria. Mientras algunos funcionarios respaldaron la medida como una forma de mejorar la eficiencia gubernamental, otros la consideraron una amenaza directa contra la estabilidad laboral de miles de empleados públicos.

Agencias federales contra amenaza de despidos arbitrarios de Musk

Las principales agencias federales se movilizaron rápidamente para contrarrestar la directiva de Elon Musk. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó a sus empleados que no estaban obligados a responder la encuesta, afirmando que no habría repercusiones en su situación laboral. En un comunicado interno, la agencia advirtió que quienes decidieran contestar debían "asumir que lo que escriben será leído por actores externos malignos y adaptar su respuesta en consecuencia".

Otras agencias, como el Departamento de Energía (DOE) y el Departamento de Estado, también se sumaron al rechazo, indicando a sus empleados que ignoraran la solicitud. En un mensaje interno, el secretario de Energía, Chris Wright, pidió a los trabajadores “hacer una pausa en cualquier respuesta directa al correo electrónico de la Oficina de Administración de Personal (OPM)”.

El rechazo a la directiva de Musk no solo fue interno. Desde la CIA, altos funcionarios ordenaron de manera discreta que su personal no respondiera, temiendo que la información compartida pudiera comprometer la seguridad nacional. Asimismo, la recién nombrada dirección del FBI, encabezada por Kash Patel, optó por congelar cualquier respuesta hasta que se aclarara la legalidad de la medida.

Elon Musk emite memorándum por correo: "Si no responden, serán despedidos"

Pese a la resistencia de las agencias federales, Elon Musk reafirmó su postura en redes sociales. En un mensaje publicado el lunes, el empresario escribió: "Si no responden por segunda vez, serán despedidos", dejando en claro que la medida seguía en pie. La declaración provocó una división dentro del gobierno de Donald Trump, generando tensiones entre los altos funcionarios. Mientras que la Oficina de Administración de Personal (OPM) emitió un nuevo memorándum reiterando la solicitud de Musk, también permitió que los jefes de cada agencia tuvieran la facultad de excluir a su personal de la medida.

La controversia escaló aún más cuando Trump, durante una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron, elogió la iniciativa de Musk calificándola como "genial". El mandatario afirmó que los empleados que se negaran a responder serían "semidespedidos" o cesados de sus funciones. Sin embargo, al caer la noche del lunes, Musk publicó un mensaje matizando su postura: "Sujeto al criterio del Presidente, se les dará otra oportunidad... Si no responden por segunda vez, serán despedidos", enfatizó

División en la administración de Trump por la medida de Musk

El impacto del memorándum de Elon Musk fue evidente dentro de la administración de Donald Trump, provocando una fractura entre sus asesores y jefes de agencias. Mientras que algunos departamentos como el Tesoro, el Departamento de Transporte y la Administración General de Servicios apoyaron la directiva, otros se manifestaron en contra.

A pesar de la polémica, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, descartó cualquier división dentro del gabinete presidencial, asegurando que "todos están trabajando juntos como un equipo unificado bajo la dirección del presidente Trump". Sin embargo, fuentes internas revelan que la presión sobre Musk dentro del gobierno sigue en aumento, con varios altos funcionarios preocupados por la injerencia del magnate en las decisiones de las agencias.