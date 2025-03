Wong Kim Ark: el inmigrante que definió la ciudadanía en EE. UU. y la amenaza de Trump a su legado

Desde hace más de un siglo, la ciudadanía por nacimiento ha sido un principio inquebrantable en Estados Unidos. Sin embargo, una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump busca desmantelar este derecho, desatando una ola de controversia. El tema no es nuevo. Según informó el medio The New York Times, en 1898, un inmigrante chino llamado Wong Kim Ark enfrentó la Corte Suprema y logró una victoria que definió el concepto de ciudadanía en el país.

Trump ha insistido en la necesidad de reformar este derecho constitucional, argumentando que permite el abuso del sistema migratorio. No obstante, el caso Wong Kim Ark sentó un precedente legal que hoy cobra relevancia ante la posibilidad de un cambio radical en la política estadounidense.

La historia de Wong Kim Ark, un cocinero de San Francisco que definió la ciudadanía en EE. UU.

A finales del siglo XIX, la comunidad china en Estados Unidos enfrentaba discriminación y restricciones severas debido a leyes como la Ley de Exclusión China de 1882. En este contexto, Wong Kim Ark nació en el barrio chino de San Francisco en 1873. A pesar de haber nacido en territorio estadounidense, las autoridades le negaron su regreso al país tras un viaje a China, argumentando que no era ciudadano.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde en 1898 se estableció un fallo histórico. La decisión fue clara: según la Decimocuarta Enmienda, cualquier persona nacida en suelo estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este dictamen no solo confirmó la nacionalidad de Wong Kim Ark, sino que también protegió el derecho de millones de personas nacidas en Estados Unidos, garantizando la ciudadanía por nacimiento.

¿Está en riesgo la ciudadanía automática? La batalla legal por un derecho fundamental

En los últimos años, diversas voces dentro del Partido Republicano han cuestionado la ciudadanía por nacimiento en EE. UU., señalando que incentiva la inmigración irregular. Con su nueva orden ejecutiva, Donald Trump pretende restringir este derecho, argumentando que solo los hijos de ciudadanos o residentes legales deben recibirlo.

Sin embargo, la legalidad de esta medida es incierta. Expertos en derecho constitucional advierten que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda, por lo que modificarla requeriría una enmienda constitucional, un proceso complejo que exige el apoyo del Congreso y los estados. La orden de Trump ya ha sido impugnada en tribunales, con jueces federales bloqueando su implementación temporalmente.

El caso Wong Kim Ark, un pilar de la ciudadanía por nacimiento en EE. UU. Foto: Composición LR

Por lo que, en el caso Wong Kim Ark, “es una ley consolidada, o al menos lo más consolidada posible. Pero eso no significa que no pueda desestabilizarse”, comentó Amanda Frost, profesora de derecho de la Universidad de Virginia y experta en leyes de inmigración y ciudadanía para The New York Times.

El plan de Donald Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha mostrado una postura firme contra la inmigración. Durante su mandato, busca impulsar medidas como la construcción del muro fronterizo y la separación de familias en la frontera. Ahora, busca restringir uno de los derechos más fundamentales para los nacidos en EE. UU.: la ciudadanía automática.

La orden ejecutiva busca reinterpretar la Decimocuarta Enmienda y condicionar la ciudadanía al estatus migratorio de los padres. Aunque esta estrategia enfrenta múltiples obstáculos legales, Trump confía en que una Corte Suprema de mayoría conservadora podría respaldar su medida.

El caso Wong Kim Ark representa el mayor obstáculo para los planes del presidente. Su fallo en 1898 estableció un principio claro: la ciudadanía por nacimiento es un derecho garantizado por la Constitución. Cualquier intento de cambiarlo enfrentará una batalla legal intensa, con consecuencias que podrían redefinir la política migratoria en Estados Unidos.

Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles, académicos y líderes políticos continúan el debate sobre la viabilidad de la medida. La ciudadanía por nacimiento no solo es un derecho fundamental, sino también un pilar de la identidad estadounidense. El desenlace de esta disputa marcará el futuro de miles de niños nacidos en el país y el legado de un inmigrante que, hace más de un siglo, cambió la historia de EE. UU.