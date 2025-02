Eric Adams cierra icónico centro de ayuda para inmigrantes en Hotel Roosevelt: "Ahorramos millones de dólares a los contribuyentes"

Luego de dos años de operaciones, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha confirmado el cierre del centro de ayuda para inmigrantes ubicado en el histórico Hotel Roosevelt. Este centro, creado para asistir a miles de solicitantes de asilo que llegaban a la ciudad, brindaba desde servicios legales hasta atención médica. Según fuentes consultados por The New York Post, el icónico hotel dejará de funcionar como refugio en junio de 2025.

Adams destacó que esta medida responde a una reducción en el flujo de migrantes que llegan a Nueva York, con un promedio de solo 350 nuevas inscripciones por semana. Las autoridades alegan que la disminución de personas que necesitan refugios y ayuda de emergencia ha permitido tomar esta decisión, lo que se traduce en un ahorro considerable para las arcas municipales, que, en palabras del propio alcalde, ha logrado reducir costos. "Ahorramos millones de dólares a los contribuyentes”, aclaró el alcalde en un comunicado de prensa.

La razón detrás del cierre del centro de ayuda para inmigrantes en Hotel Roosevelt

El Hotel Roosevelt, un símbolo de la hospitalidad de Nueva York, se convirtió el año pasado en un punto neurálgico para los inmigrantes que huían de la violencia y la pobreza en sus países. Durante su funcionamiento, el centro ayudó a más de 173.000 personas, proporcionando servicios vitales como albergue, orientación legal y recursos de salud.

En este sentido, según ha confirmado Eric Adams, la disminución de las llegadas de inmigrantes ha hecho que la necesidad de mantener este centro como refugio de emergencia ya no sea tan urgente. La autoridad explicó que los esfuerzos por reorganizar la distribución de los recursos se centran ahora en otros refugios distribuidos por toda la ciudad. El cierre del Hotel Roosevelt forma parte de un plan más amplio para optimizar el uso de los fondos públicos.

“Ahora estamos más enfocados en asegurar que nuestros servicios sigan llegando a quienes los necesitan, pero de manera más eficiente”, subrayó el alcalde.

El cierre del Centro de Ayuda para Migrantes ubicado en el Hotel Roosevelt en Nueva York, anunciado por el alcalde Eric Adams, ha generado controversia. Foto: CNN

La polémica del Hotel Roosevelt por cuestionamientos de Elon Musk

El cierre del hotel Roosvelt ha generado opiniones divididas. La decisión se da luego de que Elon Musk criticara que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) gastara 59 millones de dólares para alojar a inmigrantes indocumentados en "hoteles de lujo" en Nueva York.

Medios como The Associated Press, Fox News y New York Post informaron que, tras las críticas, la FEMA suspendió los pagos y despidió a varios empleados involucrados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que entre los despedidos se encontraba el Director Financiero de FEMA, dos analistas de programas y un especialista en subvenciones.

¿Qué implicaciones tiene este cierre para los refugios de inmigrantes en Nueva York?

El cierre del Hotel Roosevelt, uno de los centros más emblemáticos para inmigrantes en la ciudad, podría tener un impacto a largo plazo en los refugios municipales. Si bien las autoridades han afirmado que la medida se toma con base en la reducción de nuevas llegadas, los inmigrantes ya establecidos en la ciudad continúan necesitando apoyo. A pesar de los esfuerzos por redistribuir los recursos, algunos críticos argumentan que los refugios actuales no tienen la capacidad para absorber la demanda sin poner en riesgo la calidad del servicio.

“Si bien no hemos terminado de atender a quienes llegan a nuestro cuidado, hoy marca otro hito en la demostración del inmenso progreso que hemos logrado al dar un giro a un esfuerzo humanitario internacional sin precedentes”, señaló Adams en un comunicado.

Adams ha indicado que la ciudad se prepara para gestionar el flujo de migrantes con otros mecanismos y que los fondos ahorrados serán invertidos en otros proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente cuando se piensa en los que llegaron recientemente y aún no tienen una solución definitiva para su situación.