Argentino-israelí liberado de Hamás suplica a Trump el rescate de su hermano en Gaza: "Le ruego que utilice su influencia"

El conflicto Israel-Gaza cobró la vida de miles de personas y dejo a muchas familias destrozadas. Uno de los rostros de esta crisis es el de un argentino-israelí que fue secuestrado por Hamás y liberado gracias a la gestión de Donald Trump. Sin embargo, su hermano aún permanece como rehén en Gaza, por lo que redacto un extenso artículo de opinión en Fox News pidiendo nuevamente la intervención del presidente de EE. UU. para rescatar a su hermano.

En una carta pública, Iair Horn agradeció a Trump por su liberación y expone la complejidad de las negociaciones entre Israel y Hamás, donde la diplomacia internacional juega un papel crucial. También, narró lo aterrador que era permanecer cautivo en Gaza debido a las torturas psicológicas.

"Me llevaron en una motocicleta y me sometieron a una violencia física tan severa que me dejaron sangrando y herido", contó Iair Horn en su carta en Fox News. Foto: The Times of Israel.

¿Cómo fue el pedido del argentino-israelí liberado de Hamás por Donald Trump?

Iair Horn, argentino-israelí, dirigió un importante mensaje, mediante un artículo en Fox News, al presidente Donald Trump. En este, recordó el papel clave que tuvo Trump en su rescate y solicitó que pueda repetir la misma acción por su hermano capturado en Gaza por Hamás. "Sé con certeza que a los que siguen cautivo no les queda mucho tiempo. He visto con mis propios ojos lo enfermos que están alguno de ellos: no sobrevivirán muchos días más sin atención médica", señaló Horn.

Por otro lado, en la misma carta, el rescatado por Donald Trump reveló que su hermano, Eitan Horn, se encuentra gravemente enfermo, por lo que necesita ingerir sus medicamentos a los cuales no tiene acceso por estar cautivo por Hamás. Asimismo, detalló que una de las enfermedades que está padeciendo Eitan se trataría de infecciones graves y una fiebre peligrosa.

"A mi hermano Eitan: aguanta", dijo Iair Horn en su carta en Fox News. Foto: Fox News

¿Cómo ocurrió el secuestro de Iair Horn a manos de Hamás en Gaza?

Iair Horn llevó capturado casi 500 días, según CNN. Tanto él como su hermano, Eitan Horn, fueron secuestrados el pasado 7 de octubre de 2024 en el momento que Hamás atacó el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera de Gaza. Acordé a la Embajada de Israel en Argentina, Eitan cumplió 38 años e Iair cumplió 46 años durante sus cautiverios en Gaza.

En su carta, le pide a su hermano que resista y no se rinda. Iair contó que, durante sus días en cautiverio, Eitan le dio las mismas palabras de aliento y fuerza. Por lo tanto, él no piensa descansar un solo día hasta lograr su rescato y de los demás rehenes.