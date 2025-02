Nueva York: acusan a 10 exguardias de matar a golpes a Robert Brooks, un penitenciario en el Centro Correccional Marcy

El sistema penitenciario de Nueva York vuelve a estar en el ojo del huracán tras la imputación de diez exguardias correccionales, acusados de causar la muerte de Robert Brooks, un recluso de 43 años que perdió la vida dentro del Centro Correccional Marcy en diciembre de 2024. Según las investigaciones, la víctima habría sufrido una golpiza mortal mientras permanecía esposada, sin posibilidad de defenderse, contó ABC News.

La brutalidad del incidente generó un profundo rechazo, no solo entre los familiares del recluso asesinado, sino también en organizaciones de derechos humanos y políticos que exigen reformas urgentes dentro del sistema penitenciario de Nueva York.

Se publicaron las imágenes de las cámaras de los agentes durante el incidente de Robert Brooks. Foto: ABC News.

¿Cómo ocurrió el supuesto ataque de los 10 exguardias a Robert Brooks?

El fatídico episodio que cobró la vida de Robert Brooks tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024 dentro del Centro Correccional Marcy, una prisión de seguridad media ubicada en Nueva York. En las imágenes de las cámaras corporales de los funcionarios, se vio a varios agentes sosteniendo al penitenciario en posición vertical sobre una mesa, con brazos atados y recibiendo puñetazos y patadas en la cara, torso y genitales, según ABC News.

La acusación del jueves informó que Brooks fue sujetado, golpeado, estrangulado, amordazado, movido a la fuerza y pateada. Asimismo, recalcó que el hombre estaba con mínima resistencia y no hubo algún propósito legítimo de aplicación de ley. "No hicieron nada para contenerse entre sí, no hicieron nada para detener las palizas y no ordenaron de inmediata asistencia médica para el señor Brooks", señaló la acusación.

¿Qué medidas tomarán las autoridades en contra de los 10 exguardias?

La fiscalía de Nueva York imputó a los diez exguardias involucrados en la muerte de Robert Brooks con cargos que incluyen asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y manipulación de pruebas, contó ABC News. Seis de ellos enfrentan la acusación más grave, mientras que los otros cuatro han sido señalados por distintos niveles de responsabilidad en la golpiza mortal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el ataque como un acto atroz e inaceptable, subrayando la necesidad de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, según MyNBC5. "Nada puede traerlo de vuelta a nosotros. Nada puede devolvernos lo que estos hombres nos han quitado. Aun así, estas acusaciones son un paso necesario e importante hacia la rendición de cuentas. Estos hombres mataron a mi padre, delante de las cámaras", dijo Robert Brooks, Jr., hijo del penitenciario, acorde a ABC News.