Las autoridades reguladoras han autorizado a dos importantes aseguradoras a incrementar las tarifas para 660,000 clientes a partir de este año. Mercury General y Safeco, subsidiaria de Liberty Mutual, implementarán aumentos significativos en sus pólizas de seguros de hogar, condominios y alquileres, según San Francisco Chronicle.

Mercury General, el quinto mayor asegurador de vivienda en California, comenzará a aumentar las tarifas en marzo para 579,300 propietarios de viviendas, propietarios de condominios y arrendatarios, con un promedio del 12% para propietarios de viviendas. Por su parte, Safeco, que afecta a aproximadamente 86,700 clientes, incrementará sus tarifas en un 7.2% a partir de mayo. Estos cambios se producen en un contexto de creciente presión inflacionaria sobre los costos de construcción y reparación.

Aumento de tarifas y su impacto en los clientes

Los clientes de Mercury General verán un aumento promedio del 12.3% en sus pólizas de seguros de hogar, mientras que los propietarios de condominios y arrendatarios experimentarán incrementos del 9.4% y 7.5%, respectivamente. En el caso de Safeco, los aumentos de tarifas variarán entre un 2% y un 15% para sus clientes. Ambos aseguradores han indicado que no planean no renovar grandes cantidades de pólizas de manera simultánea, aunque están restringiendo las áreas donde ofrecerán nuevas pólizas.

Razones detrás del aumento de tarifas

Un portavoz de Liberty Mutual explicó que el aumento de tarifas se debe a la inflación significativa en los costos de mano de obra y construcción, así como a las limitaciones en la cadena de suministro que afectan la selección de materiales y aumentan los tiempos de reparación y construcción. Por su parte, Mercury General justificó su aumento de tarifas como una medida necesaria para abordar los crecientes costos relacionados con pérdidas de agua y reparaciones.

Expectativas de pérdidas por incendios forestales

A pesar de que los aumentos de tarifas no están directamente relacionados con los recientes incendios forestales en el sur de California, ambos aseguradores anticipan pérdidas significativas debido a estos eventos. Mercury espera pagar entre 1.6 y 2 mil millones de dólares a los sobrevivientes de los incendios, mientras que Liberty Mutual prevé pérdidas superiores a 1.4 mil millones de dólares. La agencia de calificación crediticia AM Best ha anunciado que degradará la perspectiva financiera de Mercury a negativa debido a la incertidumbre en torno a sus pérdidas por incendios.

Contexto del mercado de seguros en California

Desde el 5 de febrero, las aseguradoras, incluido el FAIR Plan, han pagado 6.9 mil millones de dólares en reclamaciones por incendios forestales, según el Departamento de Seguros. Este panorama de aumentos de tarifas se suma a los incrementos previos que Mercury y Safeco ya habían implementado en años anteriores, reflejando una tendencia generalizada de aumento de primas en el sector de seguros de propiedad en todo el país.