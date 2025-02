TikTok recibe oferta de US$50.000 millones de empresario de EE. UU. para comprar la app antes que termine prórroga de Trump

TikTok, la popular plataforma de videos cortos, vuelve a estar en el centro de la atención en Estados Unidos, esta vez por una posible compra multimillonaria. En los últimos años la aplicación ha enfrentado un intenso escrutinio por parte de legisladores y funcionarios gubernamentales, ya que han expresado preocupaciones sobre la seguridad de los datos de sus usuarios. Durante la administración de Donald Trump, se intentaron imponer restricciones y hasta una posible prohibición de la app en el país, citando riesgos para la seguridad nacional debido a su conexión con China. Aunque esas medidas no se concretaron por completo, la incertidumbre sobre el futuro de TikTok nunca desapareció.

Ahora, en medio de un renovado debate sobre la presencia de TikTok en la nación, ha surgido una nueva oferta para adquirir la plataforma por una cifra asombrosa. Esta potencial compra podría cambiar el rumbo de la aplicación en el mercado estadounidense y aliviar las preocupaciones de los reguladores. De este modo, con el legado de las políticas de Trump aún influyendo en la discusión sobre las empresas tecnológicas de origen chino, la posibilidad de que TikTok pase a manos estadounidenses reaviva el debate sobre la seguridad digital y la competencia global en el sector tecnológico. Sin embargo, el tiempo les juga en contra por la prórroga.

¿Quién es el empresario que ofreció US$ 50 millones para comprar Tik Tok en Estados Unidos?

Un millonario empresario de Estados Unidos hará una oferta para comprar TikTok por alrededor de 50 mil millones de dólares el miércoles, según pudo revelar The Post. Larry Ellison suena como el principal comprador de la aplicación de redes sociales, propiedad de la firma china ByteDance. Es importante destacar que su empresa Oracle, con sede en Austin, Texas, ya actúa como socio de computación en la nube para TikTok.

¿Quiénes son los otros potenciales compradores de Tik Tok en Estados Unidos?

Otros empresarios que tienen en la mira a Tik Tok es el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, así como al multimillonario Frank McCourt y la estrella de "Shark Tank" Kevin O'Leary. Todos han mencionado que tienen compromisos de 20.000 millones de dólares como parte de un plan para comprar la marca TikTok y reconstruir su algoritmo desde cero en suelo estadounidense.

¿Cuál es el plan de Donald Trump para salvar Tik Tok en Estados Unidos?

Donald Trump, antes de asumir el cargo como presidente de Estados Unidos, se comprometió a salvar la popular aplicación. Justamente, en su primer día de mandato firmó una orden ejecutiva otorgando un aplazamiento de 75 días de una ley firmada por Joe Biden. "Me reuní con los dueños de TikTok, los grandes propietarios, no vale nada si no obtiene un permiso", reveló a los medios de comunicación en la Casa Blanca.