SNAP: cuáles son los requisitos para que un negocio pueda ser elegible para el programa de alimentos en EE. UU.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) permite a millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos acceder a alimentos esenciales. Para los minoristas, aceptar estos beneficios representa una oportunidad de crecimiento y un mayor flujo de clientes. Sin embargo, no cualquier establecimiento puede sumarse al programa. Existen regulaciones específicas que determinan qué negocios pueden registrarse y procesar pagos con la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT).

Cumplir con estos requisitos no solo amplía la base de clientes de un negocio, sino que también refuerza su compromiso con la seguridad alimentaria. Los comerciantes interesados deben conocer las condiciones necesarias para recibir la autorización del USDA y asegurarse de que su establecimiento cumple con las normativas establecidas.

PUEDES VER: Muy malas noticias para inmigrantes en USA: estos son los 5 programas que Trump eliminaría para deportar indocumentados

¿Cuáles son los negocios elegibles para aceptar SNAP?

Para que un establecimiento pueda procesar pagos con SNAP, debe cumplir con al menos una de dos pruebas establecidas por el USDA: la “Prueba de Inventario de Alimentos” o la “Prueba de Ventas de Alimentos”.

La Prueba de Inventario de Alimentos exige que el negocio ofrezca, de manera constante, al menos tres variedades de alimentos en cada una de estas cuatro categorías:

Productos lácteos Panes o cereales Frutas o verduras Carne, pescado o aves

Además, al menos dos de estas categorías deben contar con productos perecederos. Este criterio busca garantizar que los comercios ofrezcan alimentos nutritivos y no solo productos procesados.

Por otro lado, la Prueba de Ventas de Alimentos requiere que más del 50 % de las ventas brutas del negocio provengan de la venta de alimentos para el consumo en el hogar. Esto aplica, principalmente, a supermercados y tiendas de comestibles que venden productos esenciales a familias beneficiarias del SNAP.

Requisitos adicionales y restricciones para minoristas

Además de cumplir con uno de los criterios de elegibilidad, los minoristas deben registrarse ante el USDA y someterse a una evaluación. Este proceso implica completar una solicitud en línea a través del portal oficial del programa y proporcionar documentación detallada sobre el negocio.

Entre los documentos requeridos se encuentran la licencia comercial del estado, la información fiscal y detalles sobre los productos vendidos. El USDA también puede solicitar pruebas de las transacciones de venta para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos.

Es importante destacar que ciertos negocios no califican para el programa SNAP, incluso si venden algunos alimentos. Entre los establecimientos excluidos se encuentran bares, licorerías, restaurantes y tiendas especializadas en productos no alimentarios. Asimismo, la venta de productos calientes listos para el consumo no está permitida bajo este beneficio.

¿Cuáles son los beneficios de aceptar SNAP en un establecimiento?

Para los negocios que cumplen con los requisitos, formar parte del SNAP puede traer múltiples ventajas. Uno de los principales beneficios es el aumento en la clientela, ya que millones de personas dependen de estos fondos para comprar alimentos. Además, aceptar SNAP puede diferenciar a un negocio de la competencia y consolidarlo como una fuente confiable de productos esenciales en su comunidad.

Otro punto clave es la estabilidad financiera que proporciona el programa. Al tratarse de un beneficio gubernamental, los pagos realizados a través de EBT son seguros y están garantizados. Esto reduce el riesgo de transacciones fraudulentas y mejora la previsión de ingresos para el negocio.