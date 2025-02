Trump firma decreto clave para abaratar la fecundación in vitro en EE. UU.: "Las mujeres y las familias lo apreciarán mucho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que busca hacer más accesibles los tratamientos de fertilidad, los que incluyen la fecundación in vitro (FIV). La medida tiene como objetivo reducir los costos asociados a estos procedimientos, lo que permitiría que más estadounidenses tengan acceso a ellos, según informó la agencia AFP.

Will Scharf, asesor de la Casa Blanca, destacó que la directiva busca facilitar que más familias puedan acceder a tratamientos de fertilidad. Trump expresó su entusiasmo por la medida, tras asegurar que las familias y mujeres del país norteamericano agradecerán esta acción. En su residencia de Mar-a-Lago, el jefe de Estado Republicano afirmó que este decreto refleja el compromiso de su administración con las necesidades de las familias estadounidenses.

¿Por qué la fecundación in vitro es un tema tan importante en EE. UU.?

La fecundación in vitro ha sido un tema central en el debate sobre los derechos reproductivos en el país de Abraham Lincoln, especialmente en el contexto de la legislación sobre el aborto. En octubre, el reelecto mandatario se autoproclamó el "padre de la fecundación in vitro" durante su campaña presidencial, y afirmó que su partido estaba más comprometido con los tratamientos de fertilidad que los demócratas, aunque no presentó pruebas que sustentaran sus afirmaciones.

La discusión sobre la FIV cobró relevancia cuando un tribunal de Alabama consideró los embriones congelados como "niños". Además, algunas clínicas especializadas anunciaron la suspensión de sus servicios debido a la presión política y legal. Este clima de incertidumbre ha hecho que las familias con problemas de fertilidad enfrenten desafíos adicionales para acceder a estos tratamientos.

El aborto y su relación con la fecundación in vitro: un tema de debate en EE. UU.

La fecundación in vitro está vinculada al debate sobre el aborto en Estados Unidos, especialmente después de la revocación de la garantía federal del derecho al aborto en 2022, un movimiento impulsado por las nominaciones de Trump a la Corte Suprema. Su postura sobre el aborto ha variado a lo largo de los años, pero ha sido consistente en su apoyo a las políticas conservadoras en este tema.

Trump, quien fue el primer presidente en asistir a una manifestación anual de activistas antiabortistas en Washington en 2020, ha sido una figura clave en la política relacionada con la vida fetal. Su administración ha buscado equilibrar sus políticas sobre la fertilización asistida con su enfoque sobre los derechos reproductivos.

Cuál es el valor de una Fecundación In Vitro (FIV) en Estados Unidos

La fecundación in vitro (FIV) es un tratamiento de fertilidad que puede resultar costoso. En EE. UU., el precio promedio de un ciclo de FIV oscila entre US$12.000 y US$25.000, sin incluir medicamentos y otros gastos adicionales. Los medicamentos necesarios para estimular la ovulación pueden añadir entre US$3.000 y US$6.000 por ciclo.

En 2018, aproximadamente el 2% de todos los nacimientos en EE. UU. fueron el resultado de tecnologías de reproducción asistida, como la FIV. Foto: NYU Langone Health

¿Cuántas personas se someten a la FIV en EE. UU.?

En 2018, aproximadamente el 2% de todos los nacimientos en territorio norteamericano fueron el resultado de tecnologías de reproducción asistida, como la FIV.

¿Qué factores influyen en el costo de la FIV?

El costo de la FIV puede variar según varios factores, incluyendo:

Ubicación geográfica: Los precios pueden ser más altos en áreas metropolitanas o estados con mayor demanda de servicios de fertilidad.

Los precios pueden ser más altos en áreas metropolitanas o estados con mayor demanda de servicios de fertilidad. Edad de la paciente: Las mujeres mayores pueden requerir tratamientos adicionales o donación de óvulos, lo que incrementa el costo.

Las mujeres mayores pueden requerir tratamientos adicionales o donación de óvulos, lo que incrementa el costo. Número de ciclos necesarios: No todas las mujeres quedan embarazadas en el primer intento; algunos pueden necesitar múltiples ciclos, aumentando el gasto total.

¿Está cubierta la FIV por los seguros de salud en EE. UU.?

La cobertura de la FIV varía según el estado y el plan de seguro. Algunos estados requieren que los seguros cubran tratamientos de fertilidad, mientras que otros no. Por ejemplo, en California, la cobertura de FIV está disponible a través de planes de seguro de salud patrocinados por el empleador, pero generalmente no se puede obtener a través de la cobertura de salud individual, explicó TLC fertility.