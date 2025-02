Real ID en Nueva York 2025: fecha límite para obtener este documento obligatorio y viajar en avión dentro de EE. UU.

Las autoridades de Nueva York han emitido una advertencia para que los residentes se preparen con anticipación y obtengan la Real ID, un requisito que será indispensable para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales. Esta medida, establecida a nivel nacional, busca reforzar la seguridad en la identificación de los ciudadanos y garantizar estándares más estrictos en la emisión de licencias de conducir y documentos oficiales. Ante la proximidad de la fecha límite, las agencias estatales instan a la población a completar el trámite lo antes posible para evitar contratiempos, según USA GOV.

Los Funcionarios del DMV de Nueva York y la TSA están advirtiendo a los residentes, con anticipación sobre la fecha límite para obtener la Real ID y evitar problemas con las autoridades en los próximos meses. Además, este documento se ha vuelto un requisito indispensable para los inmigrantes en plenas deportaciones de Trump y para poder desplazarse con tranquilidad en Estados Unidos, indica la plataforma DMV.

Así luce en la Real ID en Nueva York | Foto: CNN

¿Cuál es la fecha límite para obtener la licencia de conducir en Nueva York?

El Departamento de Vehículos Motorizados reveló que los inmigrantes y residentes deben cumplir con la norma federal antes del próximo 7 de mayo 2025. Las personas que no cumplan con el reglamento tendrán diversas complicaciones por la poca flexibilidad en el gobierno de Trump.

El Comisionado del DMV, Mark JF Schroeder, enfatizó: "Se está acabando el tiempo para obtener una identificación Real ID o Enhanced ID. No querrán quedarse atrapados en el control de seguridad del aeropuerto si no están preparados. Ahora es el momento de solucionar este problema para no tener que apresurarse en el último minuto".

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir en Nueva York?

Las personas interesadas en tramitar la licencia de conducir deben cumplir con una serie de requisitos básicos para obtener la Real ID antes del próximo 7 de mayo, según la plataforma oficial USA.Gov.