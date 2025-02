Tom Hanks genera controversia por interpretar a un partidario de Trump en Saturday Night Live: "Hollywood sigue sin entenderlo"

El renombrado actor Tom Hanks, conocido por sus papeles en grandes producciones cinematográficas, ha sido blanco de una fuerte controversia tras su participación en un reciente sketch de Saturday Night Live (SNL). En este segmento, Hanks interpretó a un partidario de Donald Trump, lo que desató una ola de reacciones que dividió a la audiencia.

Muchos consideran que su interpretación exagera los estereotipos asociados con los seguidores del actual presidente, Donald Trump. Este suceso se enmarca en un contexto de creciente polarización política en Estados Unidos.

¿Cuál ha sido la reacción de algunas personas a la polémica interpretación de Tom Hanks?

Tom Hanks hizo una aparición en el episodio de Saturday Night Live (SNL) en su especial de 50° aniversario, pero presencia generó una controversia considerable en algunos televidentes, viéndose reflejado en algunos comentarios en redes sociales.

En ese grupo se encuentra el fundador de Outkick, Clay Travis, que dijo: "Para su especial del 50 aniversario, SNL hizo que Tom Hanks interpretara a un partidario racista de Trump que tiene miedo a estrecharle la mano a un hombre negro. Dato curioso: la victoria de Trump en 2024 fue la elección estadounidense MENOS divisiva racialmente desde 1965".

Clay Travis describió la interpretación de Tom Hanks y brindó un dato curioso sobre la victoria electoral de Donald Trump. Foto: X.

Mientras, Link Lauren, ex asesor político de Robert F. Kennedy Jr., también dejo en evidencia su molestia al programa. El ex asesor comentó que el galardonado actor salió al aire con una gorra de MAGA para actuar como si no quisiera darle la mano a un hombre de raza negra. De esta forma, Lauren señaló que luego SNL se pregunta la razón de sus bajas audiencias y la interpretación cliché del actor es repugnante.

Link Lauren calificó el segmento de "cliché gastado" y señaló que sería la razón en la caída de audiencia de SNL. Foto: X.

Por otro lado, el influencer Kevin Dalton se pronunció tras el polémico segmento: "Tom Hanks con una gorra MAGA, horrorizado ante la idea de estrechar la mano de un hombre negro, te cuenta todo lo que necesitas saber sobre lo que la izquierda ha aprendido desde noviembre y por qué, afortunadamente, seguirán perdiendo elecciones abrumadoramente una tras otra en el futuro previsible".

Kevin Dalton hizo referencia a la política de izquierda y sus continúas derrotas en las elecciones de Estados Unidos. Foto: X.

Un influencer más que no dejó pasar desapercibido el programa fue Mario Nawfal quien calificó la actuación de Hanks como un fracaso. Además, afirmó que algunas personas en Hollywood aún no entiende la situación por hacer de los partidarios de Trump como personas racistas, cuando él tiene un fuerte apoyo de las minorías.

Mario Nawfal afirmó que SNL sigue intentando realizar bromas de 2016 en pleno 2025. Foto: X.

¿Cómo fue la controvertida interpretación de Tom Hanks en Saturday Night Live?

El personaje de Tom Hanks, llamado Doug, reapareció en el reciente programa de SNL durante el sketch del concurso "Jeopardy!". En este, los participantes deben contestar preguntas desde una perspectiva afroamericana.

En esta reciente versión, Doug no quiso darle un apretón de manos al presentador, Darnell Hayes, actuado por Kenan Thompson, pero lo terminó haciendo. La interpretación no quedó solamente ahí, ya que Hanks de forma sarcástica declaró que posiblemente decida comenzar un programa llamado "White Jeopardy".