Fuerte reacción del influencer de EE. UU. tras perder su fortuna por las criptomonedas de Milei: "Estoy arruinado"

El influencer financiero estadounidense conocido como 'Ape' ha revelado que perdió toda su fortuna tras invertir en la criptomoneda $LIBRA, promovida recientemente por el presidente argentino Javier Milei. La abrupta caída del valor de esta moneda digital ha dejado a miles de inversores en una situación financiera crítica.

El pasado 14 de febrero, Javier Milei publicó en la plataforma X (antes conocida como Twitter) una promoción de la criptomoneda $LIBRA, describiéndola como un proyecto destinado a impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos locales. Este respaldo presidencial generó confianza entre numerosos inversores, incluyendo a destacados influencers del ámbito financiero.

¿Quién es el influencer estadounidense 'Ape'?

Ape, reconocido por su presencia en redes sociales y asesorías financieras, decidió invertir una suma considerable en $LIBRA tras la recomendación de Milei. Sin embargo, en cuestión de horas, el valor de la criptomoneda se desplomó drásticamente, llevando a Ape a perder toda su inversión. En un video compartido en sus plataformas, expresó su frustración y desesperación, afirmando: "Estoy jodidamente arruinado. Me engañaste. No tengo nada".

¿Cuáles fueron las principales reacciones y controversias en torno a $LIBRA?

La promoción de $LIBRA por parte de Milei no solo afectó a Ape, sino también a otros influencers y a más de 40,000 personas que confiaron en la criptomoneda. La situación ha generado una ola de críticas hacia el presidente argentino, quien posteriormente eliminó su publicación y declaró no tener vínculos directos con el proyecto. No obstante, las denuncias por presunta estafa y asociación ilícita han escalado, involucrando investigaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Lecciones aprendidas y precauciones para futuros inversores

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto envuelto en una controversia relacionada con la promoción de la criptomoneda $LIBRA. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje destacando un "emprendimiento privado" vinculado a este token de criptomonedas, que posteriormente experimentó una rápida apreciación seguida de una caída significativa en su valor.

Este incidente pone de manifiesto los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, especialmente aquellas respaldadas por figuras públicas sin una investigación adecuada. Es crucial que los inversores realicen un análisis exhaustivo y busquen asesoramiento financiero profesional antes de comprometer su capital en activos digitales. Además, este caso resalta la necesidad de una mayor regulación y transparencia en el mercado de criptomonedas para proteger a los inversores de posibles fraudes.