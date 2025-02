Feriados en Estados Unidos: todos los días no laborables en 2025 y el monto total que te pagarán por horas extras

En 2025, Estados Unidos contará con 11 días festivos federales, durante los cuales las oficinas gubernamentales y muchas empresas privadas cierran sus puertas. Estos días ofrecen a los trabajadores la oportunidad de descansar y conmemorar eventos significativos en la historia del país. Sin embargo, es esencial que los empleados comprendan cómo se manejan las compensaciones por trabajo en días festivos y las implicaciones relacionadas con las horas extras.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) establece que los empleados no exentos deben recibir pago de horas extras por el tiempo trabajado que exceda las 40 horas en una semana laboral. No obstante, la FLSA no exige a los empleadores del sector privado que paguen una tarifa adicional por el trabajo realizado en días festivos, a menos que las horas trabajadas superen las 40 en la semana correspondiente.

¿Cuáles son los feriados de Estados Unidos para este 2025?

Año Nuevo : miércoles, 1 de enero.

: miércoles, 1 de enero. Día de Martin Luther King, Jr. : lunes, 20 de enero.

: lunes, 20 de enero. Día de los Presidentes : lunes, 17 de febrero.

: lunes, 17 de febrero. Día de los Caídos (Memorial Day) : lunes, 26 de mayo.

: lunes, 26 de mayo. Juneteenth (Día de la Emancipación) : jueves, 19 de junio.

: jueves, 19 de junio. Día de la Independencia : viernes, 4 de julio.

: viernes, 4 de julio. Día del Trabajo (Labor Day) : lunes, 1 de septiembre.

: lunes, 1 de septiembre. Día de la Raza (Columbus Day) : lunes, 13 de octubre.

: lunes, 13 de octubre. Día de los Veteranos : martes, 11 de noviembre.

: martes, 11 de noviembre. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) : jueves, 27 de noviembre.

: jueves, 27 de noviembre. Navidad: jueves, 25 de diciembre.

Es importante destacar que, aunque estos son días festivos federales, la obligación de otorgar tiempo libre remunerado en estas fechas depende de las políticas de cada empleador en el sector privado. Algunas empresas pueden optar por operar normalmente durante estos días, mientras que otras ofrecen tiempo libre pagado o compensación adicional por trabajar en estas fechas.

¿Cuánto será el pago si trabajas en feriado?

La FLSA no requiere que los empleadores paguen una tarifa premium por trabajo en días festivos. El pago de horas extras se aplica únicamente cuando un empleado no exento trabaja más de 40 horas en una semana laboral, independientemente de si esas horas incluyen trabajo en días festivos. Por ejemplo, si un empleado trabaja 8 horas en un día festivo, pero su total de horas trabajadas en la semana es de 40 o menos, no tiene derecho a pago de horas extras, según la FLSA. Sin embargo, si las horas trabajadas en la semana superan las 40, el empleado debe recibir una compensación de tiempo y medio por cada hora adicional, sin importar si esas horas adicionales se trabajaron en un día festivo o en un día regular.

Es fundamental que los empleados revisen las políticas de su empresa o los acuerdos sindicales aplicables, ya que algunos empleadores ofrecen beneficios adicionales, como pago doble o tiempo compensatorio, por trabajar en días festivos, aunque no estén obligados por la ley federal a hacerlo. Estas prácticas varían según la empresa y la industria, y pueden estar influenciadas por contratos laborales, convenios colectivos o políticas internas diseñadas para atraer y retener talento.

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores de cada local?

Tanto empleados como empleadores deben estar informados sobre las leyes laborales federales y estatales relacionadas con el trabajo en días festivos y el pago de horas extras. Algunos estados pueden tener regulaciones adicionales que ofrecen mayor protección o beneficios a los trabajadores en comparación con las disposiciones federales. Por lo tanto, es aconsejable consultar con el departamento de trabajo estatal o con un asesor legal especializado en derecho laboral para obtener información específica según la jurisdicción.