Nuevo apoyo para inmigrantes en Nueva York: Kathy Hochul ampliará este programa para que indocumentados accedan a servicios de salud

Los inmigrantes indocumentados en Nueva York podrían recibir un impulso significativo en el acceso a la atención médica gracias a la expansión del programa Choose Healthy Life (CHL). La gobernadora Kathy Hochul anunció un aumento en la financiación destinada a esta iniciativa, que trabaja en conjunto con la United Way de Nueva York y la iglesia negra para garantizar servicios de salud esenciales a comunidades vulnerables.

Con esta ampliación, el programa Choose Healthy Life sumará 10 nuevas iglesias en distintas ciudades del estado, además de las 20 ya operativas en la ciudad de Nueva York. Esta red de apoyo ha demostrado ser clave en la lucha contra las desigualdades en salud al brindar asistencia a más de 100.000 personas. Gracias a una inversión de casi 5 millones de dólares, se espera que más inmigrantes puedan acceder a exámenes médicos, servicios de prevención y orientación en salud.

Choose Healthy Life se creó en 2021 durante la pandemia de covid-19 con el objetivo de cerrar la brecha en el acceso a la salud dentro de la comunidad negra e inmigrante. Ahora, con el respaldo financiero de la gobernadora Kathy Hochul, el programa se expandirá a cinco nuevas ciudades de Nueva York:

Además de este aumento en los centros de atención, la gobernadora Hochul ha propuesto un financiamiento adicional de un millón de dólares en su presupuesto para 2026, elevando el total a 5.9 millones de dólares.

