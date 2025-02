Adiós a Bank of America en estos estados: anuncian cierre masivo de sucursales en Estados Unidos

Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, continúa reduciendo su presencia física en el país. En las últimas semanas, la entidad ha cerrado varias sucursales, lo que ha impactado a miles de clientes. Según la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el cierre de estas ubicaciones afecta a 16 estados y responde a una tendencia creciente que lleva años en marcha: la reducción de sucursales bancarias debido a la digitalización de los servicios financieros.

En 2024, Bank of America, que actualmente tiene 5.970 sucursales en EE. UU., cerró casi dos docenas de ellas. La decisión se debe en gran medida a los cambios en los hábitos de los consumidores, quienes ahora prefieren realizar sus operaciones bancarias de manera digital. Este fenómeno ha afectado no solo a Bank of America, sino a toda la industria bancaria en EE. UU., donde el número de sucursales ha disminuido drásticamente desde 2009.

¿Por qué Bank of America está cerrando sucursales?

La principal razón detrás del cierre de sucursales de Bank of America es el aumento del uso de la banca en línea. La entidad ha adaptado su modelo de negocio a las nuevas demandas de los consumidores, que ya no requieren de un banco físico para realizar transacciones cotidianas. Esto ha obligado a los bancos, incluido Bank of America, a reevaluar su red de sucursales, cerrando aquellas que ya no son rentables.

Desde 2009, el número de sucursales bancarias en EE. UU. ha disminuido de cerca de 100.000 a menos de 80.000, según cifras de la OCC. La regulación en EE. UU. exige que los bancos notifiquen con 90 días de anticipación cuando planean cerrar una sucursal, lo que ha dado tiempo a los clientes para adaptarse a los cambios.

¿Qué implica para los clientes de Bank of America el cierre de estas sucursales?

Para los clientes afectados por el cierre de sucursales, la solución está en el uso de servicios digitales. Bank of America ha promovido sus plataformas en línea y aplicaciones móviles, permitiendo a los usuarios realizar transacciones sin necesidad de acudir a un banco físico. Sin embargo, la reducción de sucursales también podría afectar a aquellas personas que no tienen acceso a Internet o prefieren la atención personalizada en persona.

Los cierres recientes han generado quejas en algunas comunidades, especialmente en áreas rurales, donde la dependencia de sucursales físicas sigue siendo alta. Bank of America ha asegurado que continuará brindando opciones digitales de alta calidad para aquellos que deseen seguir gestionando sus finanzas de forma conveniente.