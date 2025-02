A 7 años de la masacre de Parkland, una familia sigue luchando por el control de armas en EE. UU. con esperanzador proyecto

Manuel Oliver, junto con su esposa Patricia Padauy, fundaron ‘Change the Ref’, una organización sin fines de lucro que busca difundir la necesidad del control de armas en Estados Unidos. Foto: Change the Ref

Una noche antes de ser asesinado, Joaquín Oliver, de 17 años, le pidió a su padre que le comprara un ramo de flores para su novia. Era un día especial porque se celebraba San Valentín. Su papá, quien solía llevarlo a la escuela, preparó dos cafés para el camino y siguieron con la rutina. Al despedirse, ambos se dijeron "te amo". Fue la última conversación que tuvieron. Dos días después, se encontrarían en el funeral.

"Se baja del carro y yo le digo ‘oye, me llamas después para ver cómo te fue con las flores', porque yo quería saber la historia completa. Y eso fue. La última vez que yo hablé con mi hijo. Fue la última vez que vi a mi hijo vivo", declaró Manuel Oliver, padre de Joaquín para el medio BBC Mundo, quien, junto a su esposa, decidieron plasmar su dolor en una fundación contra el uso de armas en EE. UU.: "Change the Ref".

‘Change the Ref’: el activismo detrás del dolor

Con el fin combatir este problema, Manuel Oliver, el padre de Joaquín, junto con su esposa, Patricia Padauy, fundaron ‘Change the Ref’, una organización que busca crear conciencia sobre el uso de armas en EE. UU. "Como padre me gusta pensar que estoy haciendo algo por mi hijo, porque la otra opción es no hacer nada y olvidarme de que tuve un hijo y seguir con mi vida, o recordarlo con nostalgia", acota.

Manuel Oliver junto a su esposa, Patricia, y su hijo, Joaquín, quien fue uno de los 17 estudiantes y maestros asesinados en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en 2018. Foto: Connecticut Public,

Según el medio The Washington Post, en el 2024 han ocurrido 83 tiroteos escolares y más de 31.000 niños se han visto afectados por un tiroteo en un centro de enseñanza primaria o secundaria durante el horario escolar. Por ello, la organización de control de armas ‘Change the Ref’ busca seguir "peleando contra la injusticia que sucede a raíz de las armas, independientemente de quien esté en la Casa Blanca", declaró Manuel Oliver para el medio Univisión.

En el 2022, cuando Joe Biden dirigía los Estados Unidos, el padre de Joaquín busco reunirse con el mandatario. En primera instancia, no fue recibido por el expresidente; sin embargo, un 14 de febrero de ese año, día del aniversario de Parkland, Oliver se monta en una grúa con un afiche con la cara de Joaquín, como consecuencia, fue arrestado. Aun así, la noticia fue viral, por lo que Biden lo recibió al mes siguiente.

Se cumplen siete años de la masacre de Parkland: familia de una de las víctimas emprende un nuevo proyecto. Foto: Composición AFP

"El dolor no se quita, no se va nunca. Yo quiero que se quede porque he demostrado que con mi dolor hago cosas que otras personas no están haciendo. Entonces lo llevo con honra. Yo no soy la víctima, soy el papá. Eso también lo tengo grabado en la cabeza. Yo no puedo dejar ni un minuto de ser el papá de Joaquín. No lo hice cuando él estaba aquí, no lo voy a hacer ahora", sentencia Oliver en una entrevista para la BBC Mundo.

‘Change the Ref’ continúa difundiendo su mensaje sobre la necesidad del control de armas en los Estados Unidos. En su página oficial, se lee "la única manera de lograrlo es involucrando a la próxima generación y a las que vendrán, motivándolas a luchar por sus valores y creencias, y asegurando que sus voces sean escuchadas".

‘The Final Exam’: un videojuego que simula un tiroteo masivo

Este viernes 14 de febrero se cumplieron siete años desde el ataque a tiros en el que 17 personas (14 estudiantes y 3 maestros) fueron asesinadas por Nikolas Cruz, quien había sido expulsado de la escuela un año antes por motivos disciplinarios. El crimen ocurrió a las 14.19 p. m. con un rifle semiautomático AR-15, comprada legalmente por el sentenciado a cadena perpetua.

Change the Ref y Energy BBDO recrean la experiencia de un tiroteo masivo, permitiendo vivir un kilómetro y medio desde la perspectiva de un sobreviviente. Foto: Change the Ref.

"Cuando hay tiroteos masivos, surgen explicaciones o justificaciones públicas, como problemas de salud mental, o una puerta que estaba abierta, o que el atacante jugaba videojuegos en exceso, etc. ¿Cuál es el verdadero problema? El elemento común en todas estas tragedias es el arma. ¿Y por qué el arma? Porque en la sociedad norteamericana es de muy fácil acceso", sentencia Manuel.

En este sentido, desarrollado por Webcore Games y Druid Creative Gaming, en colaboración con Change the Ref y Energy BBDO, The Final Exam, basado en datos reales de tiroteos escolares, sumerge a los jugadores en la experiencia de un tiroteo escolar. El objetivo es sobrevivir escondiéndose, corriendo y levantando barricadas, mientras se recogen proyectos de ley sobre seguridad en armas antes de escapar del edificio.

Según Patricia Padauy, cofundadora de ‘Change the Ref’, culpar a los videojuegos por la violencia armada ignora la realidad de países donde se juegan los mismos títulos sin acceso masivo a armas. Por lo que no pretende glorificar la violencia ni reforzar la idea de que los videojuegos la generan, sino educar y movilizar a los jóvenes sobre la urgencia de una reforma en las leyes de armas.