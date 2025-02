Tiroteo en Maine: cierre total de un centro comercial en South Portland mientras policía busca al sospechoso

Un tiroteo en el centro comercial Maine Mall, en South Portland, provocó su cierre total este miércoles. La policía continúa con la búsqueda activa del sospechoso, quien fue visto saliendo del lugar por el área del patio de comidas. El estado de la víctima es aún desconocido.

Agentes del Departamento de Policía de South Portland confirmaron que el incidente se registró en horas de la tarde. La víctima fue trasladada al Centro Médico de Maine, aunque no se ha revelado información sobre su condición. Las autoridades consideran que el tiroteo fue un incidente aislado y no creen que haya más riesgo para el público. Sin embargo, recomendaron a los residentes mantenerse alejados de la zona mientras prosiguen las investigaciones.

¿Qué ocurrió en el tiroteo de South Portland?

El tiroteo ocurrió dentro del Maine Mall, el principal centro comercial de South Portland, en una zona cercana al patio de comidas. Testigos informaron a las autoridades que escucharon múltiples disparos, lo que desató el caos entre los visitantes. Algunos corrieron para ponerse a salvo, mientras que otros se encerraron en tiendas o en habitaciones traseras del edificio.

La policía indicó que el sospechoso abandonó el lugar poco después de los disparos. Un video captado por testigos muestra a oficiales recorriendo el centro comercial en busca de evidencias. Las fuerzas de seguridad han compartido imágenes del sospechoso, pero no han proporcionado detalles sobre su identidad o posibles motivos del ataque.

Medidas de seguridad tras el cierre del centro comercial

Las autoridades ordenaron el cierre total del centro comercial tras el incidente. Un mensaje en el sitio web del Maine Mall informó que el establecimiento permanecería cerrado durante el resto del día del miércoles para garantizar la seguridad de clientes y empleados.

La zona fue acordonada con cinta policial, y varios vehículos de las fuerzas del orden se posicionaron en las entradas principales del centro, incluyendo el acceso al patio de comidas. Oficiales de diversas agencias de seguridad se desplegaron alrededor del complejo, mientras los bomberos asistían en la evacuación de las personas que aún permanecían dentro.

Por su parte, el Departamento de Policía de South Portland señaló que mantendrán una fuerte presencia en el lugar durante las próximas horas. Además, instaron a quienes tengan información sobre el sospechoso a colaborar con la investigación.

Declaraciones de testigos y autoridades locales

Kathy Welle, propietaria de la tienda "What The Actual Fudge", ubicada dentro del centro comercial, relató los momentos de confusión que vivió. "Vi a gente corriendo y no sabía lo que estaba pasando. Cerré las puertas de mi tienda y muchos otros hicieron lo mismo", explicó.

El gobernador de Maine, Janet Mills, también se pronunció sobre los hechos. "Agradezco a las fuerzas del orden estatales y locales por su rápida respuesta. Pido a los ciudadanos que sigan las instrucciones de las autoridades y se mantengan alejados del área afectada", dijo en un comunicado.

El Departamento de Policía reiteró que el tiroteo parece ser un incidente aislado. No obstante, la búsqueda del sospechoso continúa, con apoyo de equipos especializados y vigilancia en los alrededores. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información adicional sobre el número de personas que pudieron presenciar el ataque.