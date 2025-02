La aparición de carteles falsos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en West Hollywood, California, ha encendido las alarmas entre la comunidad inmigrante. Los avisos, que contenían el logo de ICE y un número telefónico, incitaban a los residentes a reportar la presencia de inmigrantes, lo que generó confusión y preocupación en un estado que históricamente ha sido un territorio santuario para migrantes en Estados Unidos.

Las autoridades locales han reaccionado rápidamente, retirando los carteles y aclarando que estos no fueron colocados por ICE ni por ninguna agencia oficial. La alcaldesa de West Hollywood, Chelsea Byers, enfatizó que la ciudad sigue comprometida con la protección de los inmigrantes y que este tipo de tácticas no serán toleradas.

¿Dónde y cómo aparecieron los carteles falsos de ICE en California?

Los carteles comenzaron a aparecer el 7 de febrero en diversas áreas de Santa Monica Boulevard, una de las principales vías de West Hollywood. Fueron pegados en árboles y postes de luz, lo que llamó la atención de transeúntes y residentes.

West Hollywood es conocida por ser una de las primeras ciudades santuario en EE. UU., lo que significa que las autoridades locales no colaboran con redadas de ICE ni con operativos de deportación. La presencia de estos avisos generó confusión entre los habitantes, pues el mensaje transmitía una falsa sensación de vigilancia migratoria en la zona.

Tras la denuncia de residentes, el gobierno local ordenó la inmediata remoción de los carteles y alertó a la comunidad sobre posibles intentos de engaños a inmigrantes en EE. UU.

¿Por qué estos carteles generan preocupación en la comunidad inmigrante?

El temor entre los inmigrantes indocumentados ha ido en aumento debido a las propuestas de política migratoria de Trump, que buscan endurecer las deportaciones y limitar el acceso a refugios y beneficios públicos. La aparición de carteles falsos de ICE refuerza la sensación de vulnerabilidad de quienes temen ser objeto de redadas de inmigración.

La alcaldesa Chelsea Byers aclaró que la ciudad no colabora con las políticas de ICE y que estos carteles representan una manipulación de la información. "No es ICE viniendo a nuestra comunidad y colocando avisos, sino alguien que intenta enviar un mensaje, y ese mensaje no es bienvenido aquí", afirmó.

Este tipo de tácticas han sido utilizadas en otras ocasiones para intimidar a inmigrantes, difundir información falsa o incluso intentar estafas, pidiendo pagos o documentos a cambio de "protección legal".

Autoridades de California investigan: ¿quién está detrás de los carteles?

El gobierno de California ha iniciado una investigación en curso para determinar el origen de estos carteles. Las autoridades locales están revisando cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables y analizar si este hecho está vinculado con grupos que buscan desinformar o intimidar a la comunidad inmigrante.

El uso de tácticas de miedo contra migrantes en California ha sido denunciado en varias ocasiones, especialmente en épocas de tensión política. Expertos en derechos de los inmigrantes advierten que estas estrategias buscan disuadir a las personas de buscar apoyo en ciudades santuario.

Mientras la investigación avanza, las autoridades han solicitado a los residentes que denuncien cualquier otro intento de desinformación y han reiterado su compromiso de mantener a West Hollywood como un espacio seguro para los inmigrantes.