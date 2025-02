Mega Millions 2025: ¿un inmigrante sin residencia legal en Estados Unidos puede jugar y ganar la lotería?

Mega Millions es una de las loterías más famosas en Estados Unidos, atrayendo a millones de jugadores con la posibilidad de ganar premios multimillonarios. Cada martes y viernes, personas de todo el país adquieren sus boletos con la esperanza de acertar los números ganadores y cambiar su vida. Entre los participantes también se encuentran inmigrantes, quienes sueñan con una oportunidad financiera que les permita mejorar su situación en el país.

El juego consiste en elegir cinco números del 1 al 70 y un número adicional, llamado Mega Ball, del 1 al 25. Para llevarse el premio mayor, es necesario acertar todas las combinaciones. Sin embargo, una de las dudas más comunes es si los inmigrantes sin residencia legal pueden participar y, en caso de ganar, reclamar su premio. A continuación, te explicamos qué establece la normativa oficial sobre este tema.

¿Un inmigrante sin residencia legal en Estados Unidos puede jugar y ganar la lotería?

Sí, un inmigrante sin residencia legal en Estados Unidos puede jugar y ganar la lotería Mega Millions. De acuerdo con la información oficial del sitio web de Mega Millions no es necesario ser ciudadano ni residente legal para comprar un boleto o reclamar un premio. Lo único obligatorio es haber adquirido el boleto en un estado donde el juego esté permitido y presentar la documentación requerida para cobrar las ganancias.

Sin embargo, si un inmigrante sin residencia gana un premio grande, deberá cumplir con las leyes fiscales de EE. UU., lo que incluye el pago de impuestos estatales y federales. Además, podría enfrentar dificultades al cobrar el premio si no tiene una identificación válida o cuenta bancaria en el país. Algunos ganadores optan por recibir su dinero a través de un representante legal para evitar problemas relacionados con su estatus migratorio.

En estos estados no se puede jugar Mega Millions en EE. UU.

A pesar de que está disponible en la mayoría del país, hay 5 estados donde no se venden boletos de Mega Millions debido a restricciones legales o decisiones gubernamentales. Según la información oficial de Mega Millions, los estados que no participan son:

Alabama

Alaska

Hawái

Nevada

Utah

Los residentes de estos estados pueden jugar si compran boletos en estados vecinos donde la lotería está permitida. Sin embargo, deben asegurarse de poder reclamar su premio en la jurisdicción donde compraron el boleto.

¿Se puede jugar Mega Millions fuera de Estados Unidos?

No, Mega Millions no está disponible para la venta fuera de Estados Unidos. Según su sitio web oficial, los boletos solo pueden comprarse en los estados y territorios participantes dentro del país. Sin embargo, algunas plataformas en línea ofrecen la posibilidad de adquirir boletos desde el extranjero a través de intermediarios, aunque esto no está respaldado oficialmente por Mega Millions y podría implicar riesgos.

Si una persona de otro país quiere jugar Mega Millions, debe hacerlo comprando un boleto físicamente en EE. UU. y asegurarse de poder reclamar su premio en caso de ganar. Al igual que cualquier otro jugador, deberá pagar los impuestos correspondientes y cumplir con los requisitos de identificación exigidos por la lotería.