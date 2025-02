Google Maps cambia el nombre del Golfo de México como "de Estados Unidos", así se ve en otros partes del mundo

Google Maps, la herramienta de navegación más utilizada en el mundo, ha generado polémica tras un reciente cambio en su cartografía. Desde el día de ayer, distintos estadounidenses pudieron evidenciar que, dentro de la aplicación, la zona del Golfo de México paso a ser nombrada como Golfo de Estados Unidos, acorde a la orden ejecutiva del mandatario. Todo esto ocurrió un día después de que Donald Trump firme una proclamación para ordenar que el 9 de febrero pasará a ser celebrado con el nombre de "Día del golfo de Estados Unidos".

Este ajuste genera un debate sobre la manera en que las grandes compañías tecnológicas influyen en la percepción del mundo. Los mapas digitales no solo sirven para la orientación y navegación, sino que también determinan cómo se nombran y representan regiones en el imaginario colectivo.

¿Desde cuándo ocurrió el cambio del Golfo de México a "de Estados Unidos"?

El día que se hizo oficial este cambio fue el 10 de febrero, mediante un comunicado por parte de Google. "En los Estados Unidos, el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, en sus siglas en inglés), ha actualizado oficialmente "Golfo de México" a "Golfo de América". Tal como anunciamos hace dos semanas y de acuerdo con nuestras prácticas habituales, hemos empezado a introducir cambios que reflejan esta actualización", señaló la empresa.

Recordemos que el pasado 20 de enero, en su discurso de investidura, Donald Trump brindo un discurso donde realizó la promesa de cambiar el nombre del Golfo de México para que forme parte de Estados Unidos. El 27 de enero, mediante su cuenta oficial de X, Google explicó a sus millones de seguidores: "Tenemos una práctica establecida de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales".

¿Cuál ha sido la reacción de México ante el cambio de Google Maps?

La reacción política dentro de México no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum, según Univision, envió una carta a la compañía para hacer la petición de que la zona debería seguir llamándose "Golfo de México". También, expuso que los cambios no pueden darse por mandato de un país, puesto que cada país posee una jurisdicción sobre su territorio, más no sobre las zonas del mar internacional.

Por otro lado, lo más curioso de este caso es el cambio que se vio reflejado para los demás países. En el mismo comunicado emitido por Google añadieron que las personas en Estados Unidos verán el nuevo nombre del "Golfo de América", pero las personas en México continuarán viendo "Golfo de México". Mientras, las demás personas en el resto del mundo verán ambos nombres, es decir, "Golfo de México (Golfo de América)".