Trump despide a la jefa de Archivos Nacionales, implicada en el caso penal contra el presidente de EE. UU.

La Casa Blanca confirmó la destitución de Colleen Shogan, directora de Archivos Nacionales de Estados Unidos. La medida, impulsada directamente por Donald Trump, busca controla la información gubernamental y el acceso a documentos clasificados. La decisión se tomó en torno a la relación del presidente con las agencias encargadas de la transparencia y la custodia de datos sensibles.

Archivos Nacionales ha estado en el centro de la polémica desde que informó al Departamento de Justicia sobre el hallazgo de documentos clasificados en propiedades privadas de Trump tras su salida de la Casa Blanca. Este organismo desempeñó un papel clave en las investigaciones que derivaron en un proceso penal contra el mandatario. Ahora, con la salida de Shogan, las dudas sobre la independencia y autonomía de la institución crecen, generando inquietud en círculos políticos y jurídicos.

¿Por qué Donald Trump despidió a la directora de Archivos Nacionales de Estados Unidos?

Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha manifestado su desconfianza hacia Archivos Nacionales, al considerar que ha actuado con sesgo político en la investigación sobre los documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago. Desde aquel momento, en 2022, Trump aseguró que se trataba de una redada política en su contra y su anterior gestión.

Desde que asumió el cargo, la administración de Trump ha impulsado una revisión de los procedimientos en torno al manejo de archivos clasificados. Su equipo argumenta que Archivos Nacionales no actuó con imparcialidad y que permitió filtraciones que afectaron la imagen del presidente. "Esta tarde, el presidente Trump me despidió. No se mencionó causa ni motivo alguno. Ha sido un honor servir como la undécima archivera de Estados Unidos. No me arrepiento de nada: hice todo lo posible todos los días por los Archivos Nacionales y el pueblo estadounidense", es el supuesto mensaje de LinkedIn de Shogan.

Donald Trump acusa de manipulación de documentos clasificados en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no ha ocultado su inconformidad con el papel de Archivos Nacionales en las investigaciones sobre el manejo de información clasificada. En diversas oportunidades, Trump ha señalado que la agencia no solo contribuyó al caso judicial en su contra, sino que también permitió la filtración de datos que comprometieron la seguridad nacional y su posición política.

Según sus declaraciones, la institución, bajo el liderazgo de Colleen Shogan, operó con un claro sesgo y fue utilizada como un mecanismo para desprestigiar su administración. Trump argumenta que la agencia aplicó criterios distintos en el tratamiento de documentos en comparación con administraciones anteriores, lo que, a su juicio, confirma un intento de manipulación en su contra.