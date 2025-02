Ecuatoriana graduada en Harvard revela cómo aprendió inglés sin pagar cursos costosos: "No hablaba nada y decidí autoeducarme"

Aprender inglés se ha convertido en una necesidad para miles de migrantes que buscan mejores oportunidades en el extranjero. Sin embargo, el costo de los cursos y academias especializadas representa un obstáculo difícil de sortear. Angélica Remache, una ecuatoriana que llegó a Estados Unidos sin conocimientos del idioma, encontró la manera de dominarlo sin gastar un solo dólar en clases formales.

Hoy, tras haber culminado con éxito sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, Remache comparte su experiencia para que otros migrantes puedan aprender inglés de manera autodidacta. Su método, basado en estrategias accesibles y efectivas, demuestra que la disciplina y el contacto constante con el idioma pueden marcar la diferencia en el aprendizaje.

Los tres consejos de Angélica Remache para aprender inglés

Para la ecuatoriana, la clave del éxito en el aprendizaje del inglés radicó en la inmersión total en el idioma a través de herramientas que tenía a su alcance. Según su testimonio, cualquier persona con acceso a internet y un poco de determinación puede alcanzar fluidez sin la necesidad de pagar cursos de altos costos.

Escuchar canciones en inglés para la comprensión auditiva

Desde el primer momento, Remache utilizó la música como su principal aliada en la adquisición del idioma. Escuchar canciones en inglés y prestar atención a la pronunciación y el significado de las palabras le permitió familiarizarse con la fonética y ampliar su vocabulario. Además, se grababa palabras que no entendía para después investigarlas.

Ver series de televisión en inglés como herramienta educativa

Otro de los recursos que empleó la ecuatoriana fue ver series en inglés con subtítulos. En un inicio, utilizó subtítulos en español para asociar palabras y expresiones con su significado, pero conforme avanzó en su aprendizaje, cambió a subtítulos en inglés hasta finalmente prescindir de ellos. "Me sentaba con un diccionario al lado y veía una palabra y la consultaba. También hacía anotaciones sobre la pronunciación", detalla.

Elaborar una lista de 50 frases en inglés para el uso diario

El tercer consejo de Remache fue anotar nuevas frases en inglés y las practicaba. "Me sentaba, escribía y practicaba las frases. Por ejemplo, '¿a dónde vas?' (where are you going), '¿dónde está eso?' (where is that) y '¿qué estás haciendo?' (what are you doing)", recuerda. Este ejercicio le permitió reforzar lo aprendido y mejorar su fluidez verbal, además de ganar seguridad.

Quién es Angélica Remache y qué estudió

Angélica Remache es una ecuatoriana que emigró a Estados Unidos con el sueño de superarse académica y profesionalmente. A pesar de no hablar inglés al llegar al país norteamericano, su esfuerzo y determinación la llevaron a dominar el idioma y a ingresar a una de las universidades más prestigiosas del mundo: Harvard.

En esta institución, cursó estudios superiores y logró graduarse con éxito de una maestría en Ciencias Internacionales, lo que hoy la convierte en politóloga, además de ser una referente de perseverancia y aprendizaje autodidacta. Su historia inspira a miles de migrantes que enfrentan barreras lingüísticas y económicas en su proceso de adaptación a un nuevo país.