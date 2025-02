Despiden a mujer en EE. UU. por llamar "subhumanos" a inmigrantes y celebrar las redadas masivas, a través de TikTok

Las declaraciones de la joven estadounidense April Martinson, identificada en redes sociales como ‘Hot Take Melody’, lo que generó indignación entre usuarios de distintos países tras ser difundidas en TikTok. En sus publicaciones, expresó su satisfacción ante las deportaciones de migrantes indocumentados y mostró una aparente indiferencia hacia las familias afectadas. Incluso, remarcó que la separación de padres e hijos no le generaba ninguna preocupación.

Estas afirmaciones surgieron en el marco de las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump. En sus videos, Martinson manifestó que no sentía simpatía por los niños que crecían sin sus padres debido a las deportaciones y enfatizó que las familias tenían la opción de regresar con ellos. "Son libres de irse con él. No olviden que es una opción. Esa es una decisión que están tomando", declaró ante la cámara.

Bidadoo despidió a April Martinson tras presión en redes y envió reporte al FBI

Bidadoo, la empresa donde trabajaba la mujer, decidió despedirla tras la presión ejercida en redes sociales y la viralización de sus videos. En un comunicado difundido el 28 de enero, los representantes de la compañía explicaron que mantienen "los más altos estándares de profesionalismo" y, aunque reconocieron que sus declaraciones fueron realizadas bajo un alias en línea, consideraron que eran "profundamente ofensivas". "Podemos asegurar que estas opiniones personales no reflejan los pensamientos o valores que nos esforzamos por defender", señalaron en el comunicado.

Además, la empresa determinó no mantener ningún vínculo con Martinson en este incidente. También informaron que el caso fue reportado a la policía y al FBI con el objetivo de monitorear y atender cualquier posible riesgo o amenaza. "Nuestro equipo le agradece su comprensión y apoyo continuo", concluyeron en su declaración.

"Subhumanos": lo que dijo la estadounidense y las reacciones en TikTok

Además de respaldar las deportaciones, la joven se burló de los migrantes que expresaban su miedo y tristeza en redes sociales. Aseguró que los videos en los que lloraban por la separación de sus familias le parecían "divertidos" y añadió que no sentía ninguna simpatía por sus lágrimas. "Me importa un carajo. De hecho, me estoy riendo de ustedes, que están sentados allí llorando por atención", afirmó en sus declaraciones.

Como si esto no fuera suficiente, April Martinson finalizó sus comentarios refiriéndose a los migrantes deportados como "subhumanos". Sus palabras desataron una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios de distintos países e idiomas condenaron su discurso. La viralización de sus videos generó un debate sobre las políticas migratorias y el discurso de odio en plataformas digitales. Además, las críticas no solo recayeron en ella, sino también en la empresa Bidadoo, donde trabajaba.