En medio de la controversia por las tensiones migratorias y las deportaciones en Estados Unidos, Selena Gómez sorprendió al compartir un video en redes sociales en la que aparece muy afectada, llorando desconsoladamente y pidiendo perdón a México.

Aunque muchos asocian su reacción con las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, la actriz no mencionó específicamente la deportación de personas en el clip. Esto solo ha intensificado las especulaciones entre sus seguidores, especialmente tras decidir borrar el video poco después de publicarlo.

¿Qué dijo Selena Gómez en su video en la que aparece llorando?

Selena Gómez, famosa actriz norteamericana y una de las protagonistas de la película ‘Emilia Pérez’, que ha hecho historia al convertirse en la cinta de habla no inglesa más nominada de la historia en los Premios Oscar, impactó a sus seguidores este lunes 27 de enero. En un emotivo video compartido en sus redes sociales, la actriz de 32 años aparece muy afectada y secándose las lágrimas mientras pide perdón a México.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo”, expresó conmovida, titulando el clip con el mensaje “I’m sorry, México” (“Lo siento, México”). El gesto de Gómez ha generado miles de comentarios, con sus fanáticos tratando de descifrar a qué se refiere exactamente y enviándole su apoyo.

¿Por qué Selena Gómez borró su video?

El video de Selena Gómez, en la que se la ve llorando desconsoladamente, pero sin explicar el motivo, causó revuelo en redes sociales antes de ser eliminado por la misma actriz apenas minutos después de publicarlo.

El clip rápidamente se viralizó, dejando a sus seguidores preguntándose qué había ocurrido. En redes, se especula que Gómez podría haberlo borrado por temor a críticas o ataques, alimentando aún más la intriga sobre el mensaje detrás de su emotiva grabación.