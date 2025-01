Colombiano deportado cuenta qué les dice la Patrulla Fronteriza de EE.UU.: el nuevo presidente es papá Trump

"La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo", dijo Donald Trump el pasado 20 de enero, durante su discurso inaugural como presidente de los Estados Unidos. Mientras esto ocurría en la Casa Blanca, el colombiano Daniel Oquendo cruzaba la frontera entre Tijuana y San Diego, California.

En el marco de las actuales deportaciones masivas, la travesía de Oquendo había comenzado cuatro días antes en Medellín, Colombia, impulsado por la esperanza de conseguir empleo como mecánico en EE. UU. y así asegurar un mejor futuro. Sin embargo, no contaba con que no lograría cruzar la frontera ni que sería "utilizado" por el gobierno estadounidense.

El relato de Daniel Oquendo: intervención de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Daniel Oquendo sabía que corría el riesgo de ser deportado, pero aun así decidió intentar ingresar a Estados Unidos con la intención de solicitar asilo. Su plan era contactar a un conocido en Florida que le había prometido trabajo, hospedaje y un boleto de avión. Sin embargo, su intento se frustró cuando un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. le informó que sería deportado. "¿Ustedes saben quién es el nuevo presidente de EE.UU.? Es papá Trump. La fiesta aquí a ustedes los colombianos se les acabó. Van todos para su país deportados", contó Daniel que les dijo el oficial, a BBC News.

Fue trasladado a un centro de detención de migrantes, donde permaneció cinco días en condiciones que describe como humillantes: sin comunicación, sin acceso a un abogado y sin poder bañarse. Solo le permitieron realizar una llamada el último día. Para el sábado, junto con otros colombianos, fue esposado de pies y manos, y subido a un avión Hércules con destino a Bogotá. Durante el vuelo, permanecieron encadenados y bajo estricta vigilancia. Entre los deportados había menores de edad, algunos de ellos esposados. Sin previo aviso, el avión hizo una escala en Houston, Texas, cuando una mujer sufrió una emergencia médica.

Tras varias horas de incertidumbre, la aeronave despegó nuevamente y aterrizó en El Paso, sin que nadie les explicara por qué no habían llegado a Colombia. El trato que recibieron los migrantes generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien denunció la falta de dignidad en el proceso de deportación y ordenó el retorno de los aviones estadounidenses. En su mensaje en redes sociales, Petro enfatizó que, aunque no podía impedir las deportaciones, exigía respeto hacia los ciudadanos colombianos.

Colombia y EE. UU. "utilizaron" a Daniel y los demás colombianos deportados

Daniel no sabe si fue una represalia no haber podido aterrizar [en Colombia] o si se trataba del procedimiento regular en El Paso, pero enfatizó que no habría ocurrido si el gobierno colombiano hubiera permitido el aterrizaje. "Lo que yo no entiendo es que a nosotros, siendo colombianos, no nos dejaran entrar. (...) al devolvernos nos revictimizaron. Nos hicieron pasar dos días más de calabozo y de maltrato, dos días en los que no pudimos estar con nuestras familias", contó.

La noche del lunes, Daniel y los demás deportados colombianos fueron trasladados sin esposas a un aeropuerto, donde abordaron un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La tripulación les dio la bienvenida y explicó que el regreso fue gestionado por el gobierno de Petro, a quien Daniel acusó de usar el caso como un espectáculo. Según él, Colombia solo reaccionó ahora, tras la llegada de Trump, pese a que las deportaciones llevan años ocurriendo: "me siento utilizado por el gobierno de EE.UU., por la forma en que nos trató, y por el gobierno colombiano, por ponernos en este show mediático".

Mientras el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, afirmó que los deportados no tenían antecedentes judiciales en EE. UU. ni en Colombia, Trump los señaló como "asesinos, capos de la droga y violadores". Ante estas acusaciones, Daniel rechazó la generalización y afirmó que, aunque entraron de manera irregular, no eran criminales. "Si fuéramos narcotraficantes, estaríamos en EE. UU. esperando un juicio, no de regreso en Colombia", sostuvo.