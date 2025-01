Excelentes noticias para los inmigrantes en USA: USCIS confirmó nuevos plazos de vigencia de la Green Card para este grupo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva normativa que extiende la vigencia de las Green Cards. Esta medida aplica exclusivamente para quienes presenten el Formulario I-90 para renovar su credencial vencida o cercana a caducar. El anuncio, oficializado desde el 10 de septiembre del año pasado, busca facilitar a los inmigrantes mantener su estatus de residencia permanente legal mientras concluyen sus trámites.

De acuerdo con el USCIS, esta extensión permitirá a los portadores de la Green Card viajar y trabajar legalmente en Estados Unidos durante el período adicional. Además, las personas podrán utilizar la notificación de recibo emitida tras presentar el Formulario I-90 como prueba de su estatus migratorio. Esta disposición responde a las necesidades de quienes requieren un documento válido mientras se procesan sus solicitudes.

¿Quiénes tendrán la extensión de vigencia de la Green Card en USA?

La extensión será aplicable únicamente para aquellos titulares de Green Cards válidas por 10 años que estén vencidas o próximas a expirar y que presenten el Formulario I-90 ante el USCIS. Según el organismo, esta solicitud es obligatoria para conservar el estatus de residente permanente legal.

También se exige completar el trámite a quienes obtuvieron su residencia permanente antes de cumplir 14 años. Para estas personas, es importante que su tarjeta actual no carezca de una fecha de vencimiento visible. Si este dato no aparece, las autoridades recomiendan presentar el Formulario I-90 para obtener una versión actualizada, ya que las tarjetas antiguas sin fecha de expiración ya no son aceptadas.

¿Hasta cuándo estará vigente la Green Card, según esta norma?

De acuerdo con la disposición, quienes inicien el trámite de renovación recibirán una extensión de 36 meses desde la fecha de vencimiento que aparece en la parte frontal de su tarjeta actual. Esto permite a los inmigrantes mantener su derecho a trabajar, residir y viajar sin interrupciones mientras esperan que el USCIS procese su solicitud de renovación.

La agencia aclara que esta medida no es válida para titulares de Green Cards condicionales, las cuales tienen una vigencia de solo 2 años. En estos casos, se deben seguir procesos diferentes para eliminar las condiciones asociadas y obtener una tarjeta permanente válida por 10 años.

Pasos clave para renovar tu Green Card vencida

Si tu Green Card está vencida o próxima a expirar, estos son los pasos principales para renovarla y asegurar tu estatus como residente permanente: