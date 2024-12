El zar de frontera de Trump asegura que tomará Chicago para deportar inmigrantes con "tolerancia cero" en 2025

El zar de frontera designado por Donald Trump anunció que Chicago será el epicentro de la ola de deportaciones masivas en 2025, bajo una política de "tolerancia cero" hacia los inmigrantes indocumentados. Este movimiento promete ser un desafío directo a las políticas de ciudad santuario que fueron fundamentales en Chicago e Illinois.

La administración Trump busca endurecer sus medidas migratorias, con el objetivo de disuadir la llegada de nuevos migrantes y reforzar las deportaciones de quienes ya se encuentran en el país. La designación de Chicago como "zona cero" marca un punto crítico en este plan.

Tom Homan anuncia que aplicará deportaciones masivas en Illinois - Chicago

Durante un evento en el noroeste de la ciudad, Homan instó al alcalde local, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, JB Pritzker, a colaborar en la implementación de esta estrategia, según informó el Chicago SunTimes. Además, el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la primera administración de Trump presentó su plan de expulsión de extranjeros ilegales en una reunión organizada por el Partido Republicano.

En su discurso de 20 minutos, Homan subrayó que el enfoque inicial será identificar a solicitantes de asilo cuyo estatus no sea aprobado y arrestar a quienes alberguen a personas con antecedentes criminales. “Si Johnson no quiere ayudar, que se quite del camino”, declaró Homan, quien también instó a las autoridades locales a seguir el ejemplo del alcalde de Nueva York, Eric Adams, en cuanto a la cooperación con las políticas migratorias federales.

Tom Homan, nuevo zar de frontera de Trump. Foto: CNN

¿Qué significa "tolerancia cero" para los inmigrantes?

La política de "tolerancia cero" implica acciones rápidas y contundentes contra cualquier inmigrante que no cuente con un estatus legal en el país. Esto incluye detenciones masivas, juicios acelerados y deportaciones inmediatas. Activistas han señalado que estas medidas podrían violar derechos humanos básicos y generar temor en comunidades enteras.

Homan afirmó que su principal objetivo es hacer cumplir las leyes migratorias, aunque advirtió que las deportaciones masivas podrían resultar en arrestos colaterales. Además, explicó que durante las operaciones dirigidas a criminales, también se detendría a personas sin antecedentes penales que se encuentren en el lugar de los operativos.

“Cuando encuentren a esa persona buscada, probablemente estará con otras que no son prioridad porque no son criminales. Pero adivinen qué, ellas también serán arrestadas”, declaró. Además, mencionó que, aunque no hay un plan formal para separar familias, esta posibilidad podría darse en ciertos casos. “No busco separar familias; ese no es mi objetivo. Pero si se ponen en esa posición, puede suceder. No es nuestra meta, pero la ley se debe cumplir”, afirmó.

¿Las deportaciones afectarán a los beneficiarios de DACA?

En su presentación, el especialista en temas fronterizos también expresó su disposición a colaborar con los demócratas para asegurar que los Dreamers, inmigrantes indocumentados que llegaron al país como menores de edad y están protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), puedan permanecer en Estados Unidos.

Sin embargo, dejó claro que los padres de estos beneficiarios no recibirían las mismas facilidades. “Pueden llevarse a sus hijos con ustedes o dejarlos aquí, pero no tendrán un pase automático”, sostuvo Homan. Asimismo, siguió la línea de lo expuesto en reiteradas ocasiones por Trump y cuestionó la legitimidad de muchos casos de asilo. “Casi nueve de cada diez personas que solicitan asilo en la frontera no califican”, enfatizó.

Hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Foto: KUOW

Gobernador de Illinois en contra de las deportaciones masivas de Trump

Illinois, un estado con una gran influencia de migrantes, y Chicago, una ciudad santuario, se han visto afectados tras la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre. El gobernador J.B. Pritzker reafirmó su compromiso con la defensa de los residentes del Estado de la Pradera: “Para quienes pretendan quitar la libertad, oportunidad y dignidad de los habitantes de Illinois, les recuerdo que un guerrero feliz sigue siendo un guerrero. Si vienen por mi gente, tendrán que pasar por mí”.