Tom Homan tendrá el cargo de zar fronterizo en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Con un enfoque en la seguridad nacional, Homan respalda una serie de medidas que buscan la expulsión masiva de inmigrantes, a quienes considera una amenaza crítica para el país. Esta postura, compartida por el expresidente Trump, se enmarca en una política que ha generado gran controversia y polarización tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional.

La designación de Homan trae consigo una perspectiva inflexible sobre la inmigración. Su experiencia como exdirector de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) refuerza su determinación de implementar políticas de línea dura. El nuevo zar fronterizo plantea una estrategia destinada a endurecer las fronteras y reducir el flujo de inmigrantes, una propuesta que ya ha suscitado críticas y aplausos en distintos sectores de la sociedad estadounidense.

Tom Homan apoya la expulsión de inmigrantes de Estados Unidos de Trump

El recién nombrado zar fronterizo por el presidente electo Donald Trump, Tom Homan, expresó su respaldo a los planes de deportación de millones de inmigrantes en Estados Unidos, afirmando el lunes: "No me importa lo que la gente piense de mí". Homan realizó esta declaración durante su intervención en el programa Fox & Friends de Fox News, tras el anuncio de Trump de que el exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas asumiría la misión de asegurar la frontera en su próxima administración.

Cuando se le cuestionó sobre cómo enfrentaría las críticas a la política de fronteras de Trump, Homan respondió: "Francamente, no me importa lo que la gente piense de mí, especialmente en la izquierda". También enfatizó su postura hacia la inmigración ilegal: "No me importa la opinión de nadie sobre la inmigración ilegal. Cuando se crea una crisis de esta magnitud, suceden todas estas otras cosas malas. Eso es lo que tenemos que hacer para asegurar la frontera. No me importa si eres republicano, demócrata o independiente, porque la seguridad fronteriza es seguridad nacional. Todos deberíamos estar del mismo lado en eso".

Exoficial de policía y agente de la Patrulla Fronteriza, Homan reiteró su compromiso con el plan de deportaciones masivas propuesto por Trump, destacando que se centraría en “las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional” y en inspecciones en los lugares de trabajo. “He sido claro. El presidente Trump ha sido claro. Las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional serán la prioridad porque tienen que serlo, representan el mayor peligro en este país”, señaló.

En el pasado, Homan aseguró que las deportaciones masivas a cargo de ICE se realizarían “de manera humana”, y reafirmó su disposición a abordar la crisis atribuida a la administración Biden. “He estado en esta cadena durante años quejándome de lo que esta administración hizo en esta frontera. He estado gritando y vociferando sobre eso y lo que deben hacer para solucionarlo. Entonces, cuando el presidente me preguntó: '¿Volverías y lo arreglarías?' Por supuesto. Sería un hipócrita si no lo hiciera. Es un honor para mí que el presidente me haya pedido regresar y ayudar a resolver esta crisis de seguridad nacional, así que lo espero con ansias”, comentó al medio.

Al concluir, enfatizó su decisión de retomar su papel: “Creo que el llamado es claro, tengo que regresar y ayudar porque cada mañana… estoy enojado con lo que esta administración (Biden) le hizo a la frontera más segura en mi vida, así que voy a regresar y hacer lo que pueda para arreglarlo”.

Tom Homan es el nuevo zar de frontera de Estados Unidos. Foto: France 24.

¿Quién es Tom Homan?

Tom Homan cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de inmigración y control de fronteras en Estados Unidos. Antes de su designación como el nuevo jefe de frontera, Homan desempeñó el cargo de director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la primera administración de Trump. En este rol, implementó políticas controvertidas que buscaban reforzar la deportación de inmigrantes sin documentos y endurecer las condiciones de retención en centros de detención migratoria.

La carrera de Homan estuvo marcada por su rigidez y firmeza en temas migratorios, defendiendo la idea de que una frontera segura es esencial para la seguridad nacional. Durante su gestión en ICE, fue un defensor de las deportaciones rápidas y la eliminación de cualquier forma de apoyo para aquellos que ingresaban al país sin autorización legal. Este historial ha generado una fuerte división de opiniones entre quienes lo consideran un defensor de la ley y quienes ven en sus políticas una actitud excesiva y poco humana hacia la comunidad inmigrante.