Elenco de Doblemente embarazada se prepara para el estreno: “Saldrán contentos de la sala”

La industria cinematográfica peruana ya se encuentra en fase de reactivación luego de la habilitación de las salas de cine a nivel nacional. Uno de los primeros estrenos que se realizará luego de la fase crítica de la pandemia es Doblemente embarazada, película de Tondero que se estrena el próximo 30 de setiembre.

El film cuenta con las actuaciones de Andrés Wiese, Carolina Cano, Nicolás Galindo y Daniela Camaiora en los papeles protagónicos. El elenco de actores otorgó una conferencia de prensa en la que se refirieron a la postergación del estreno (previsto inicialmente para abril del 2020), debido a la crisis sanitaria.

“Hay una doble emoción porque este estreno se vio postergado y faltando dos semanas pasó todo lo que pasó (la pandemia), pero un año y medio después estamos aquí y estoy muy contento. Eso también se comparte con la alegría de volver al cine. La gente va a poder regresar a la sala de cine con todos los cuidados y esta es una gran oportunidad de ir en familia a ver esta historia tan particular”, dijo Wiese.

La trama gira en torno al drama que vive Cristina, una joven que queda embarazada con el extraño caso de superfecundación heteropaternal, en el que sus dos bebés tienen diferentes padres.

Los artistas indicaron que para dar vida a sus personajes tuvieron que indagar mucha información y comprender la magnitud de este fenómeno, que es muy poco común y del que no se tiene mucho conocimiento.

“Es un caso evidentemente extremo. Investigamos cuántos casos había en el mundo y en ese momento (de las grabaciones) acababa de suceder uno en Dinamarca, entonces investigamos y seguimos esta noticia. Es rarísimo, pero es una oportunidad para romper el tabú y hablar de sexo e infidelidad de manera muy ligera; pero se habla de estos temas y eso hace que Doblemente embarazada sea muy humana. Esto es super valioso”, indicó Carolina Cano.

Del mismo modo agregó que durante el rodaje se sintió muy cómoda con sus compañeros de elenco, lo cual facilitó su trabajo: “Disfruté trabajar entre amigos, con tanta confianza, pudiendo acudir a ellos constantemente”.

Esto fue corroborado por Nicolás Galindo, quien indicó que la buena química que existe entre todos los actores y el equipo de producción ayudó a que se cumplan los ajustados tiempos de rodaje.

“El tiempo de grabación fue de cuatro semanas, bastante reducido y limitado. Si nosotros no hubiéramos estado rodeados de amigos, creo que esto no hubiese sido posible o hubiese sido más complicado. Fue de gran ayuda conocernos, ser amigos, querernos. La temática por momentos es extraña y fuerte, entonces el tener esa confianza ayuda mucho”, expresó.

Aunque se trata de una comedia romántica, el film promete abordar temas muy reales y situaciones que serán muy identificables para el público. Andrés Wiese habló sobre lo más difícil de darle vida a ‘Javier’: “Fue complicado tener que interpretar un personaje que recibe la maravillosa noticia de que su mujer está embarazada y que también está en la duda de no saber si él es el papá. Agradezco la oportunidad de interpretarlo y sufrir con él”.

Daniela Camaiora, quien quedó embarazada luego de culminar su trabajo en la película y dio a luz el último 19 de julio, comparó el tema del film con su reciente experiencia siendo madre.

“Espero que no me suceda. Yo hace poco he dado a luz y pensaba en la película, en cómo habrá sido para el personaje. Felizmente el mio sí es de mi marido y yo estaba segura de eso. El hacer la película y luego vivir tu embarazo, entiendes bastantes cosas”, expuso la actriz.

Finalmente, Nicolás Galindo no dudó en animar a todo el público peruano a asistir a las salas de cine, siguiendo con las indicaciones de bioseguridad ante el coronavirus.

“Ir al cine siempre va a ser una experiencia especial. No es lo mismo ver una película en tu casa por más que tengas una tele grande y un buen sistema de sonido. Tenemos que rescatar y retomar esa buena costumbre de ir al cine y sentirnos seguros. No hay nada qué temer en una sala de cine y lo van a pasar muy bien. El principal objetivo es entretener y eso estará bien cumplido. Estoy seguro que saldrán contentos de la sala” , dijo en la conferencia de prensa.

Elenco de Doblemente embarazada se prepara para el estreno: “Saldrán contentos de la sala”

Director de Doblemente embarazada habla de la experiencia en el rodaje

Eduardo Mendoza, director de la cinta, resaltó su experiencia al aventurarse nuevamente en la realización de una película de corte comedia, luego de haber dirigido documentales y dramas como La hora final y Contigo Perú.

“La pasé muy bien, con algunos de ellos ya había trabajo. Si bien hay partes muy emotivas, ya que la película tienen momentos muy intensos, en general el rodaje fue divertido. Inevitablemente se presentaron los apuros propios de un rodaje, pero la pasamos bien. En este caso, cuando haces una comedia es importantísimo que los actores y actrices se sientan con la confianza de poder explorar, probar. Así juntos encontramos el mejor camino para sacar adelante la historia. Espero que esa buena onda se transmita en la película”, indicó el cineasta.

Por su parte, Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de Tondero, aseguró que tiene altas expectativas sobre la acogida que tendrá Doblemente embarazada en los cines peruanos.

“Esperamos que el público se anime. Cada vez que se estrena una película grande está creciendo la afluencia del público al cine. Esperamos que con esta película, la gente vaya al cine y que la taquilla siga creciendo. Los índices de otros países han demostrado que el público está asistiendo, esperamos tener un buen resultado”.