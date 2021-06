Reinas del show: Jossmery Toledo hace su debut en el programa al ritmo de “Pasito tun tun”

¡Gran debut! Esta noche del 26 de junio inició la temporada de Reinas del show, conducido por Gisela Valcárcel. La primera reina en ser presentada fue Jossmery Toledo, quien sorprendió a todos los televidentes con su deslumbrante talento.

La exsuboficial de la policía abrió la pista de baile acompañada por Ítalo Valcárcel. Ambos deslumbraron en el escenario y demostraron sus dotes para la danza al ritmo de “Pasito tun tun” de Agua Bella.

“Estoy muy contenta. Es la primera vez que voy a bailar delante de todos estos profesionales. De verdad, me siento muy contenta de que me hayan invitado. (...) Tengo que hacer lo mejor posible para mi público y para mí también”, dijo la modelo durante su aparición en el programa.

Tras su presentación, la participante dejó boquiabiertos a todos los presentes, entre ellos Santi Lesmes, miembro del jurado, quien no dudó en darle algunos tips para que logre tener éxito en la competencia.

“Hoy estás aquí que es primera división. En la segunda te hiciste conocida y en la primera tendrás que hacerte reconocida... Si no lo haces tendrás que regresar a segunda, y tú bien sabes que pasar de segunda a primera no es fácil; o si no, pregúntenle a Jean Deza”, expresó el español tras la participación de Jossmery Toledo en la primera edición de Reinas del show.

