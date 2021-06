Andrea Llosa celebra el décimo aniversario de Nunca más

Andrea Llosa se mostró emocionada al compartir en su cuenta de Instagram que este viernes se cumplen 10 años desde que se gestó el programa que la conductora presenta todos los domingos por las noches.

Según cuenta Llosa, fue ella quien tomó la iniciativa para iniciar su programa propio, al que desde un inicio se acordó en llamarse Nunca más.

“En ese entonces era reportera de ‘Día D’, pero tenía el sueño de tener un programa que no solo me permitiera contar una historia, sino encontrar una solución. No buscaba finales felices, buscaba finales justos. Entonces fui a buscar al presidente del grupo ATV, y con evidente entusiasmo, le propuse la idea”, relató la periodista en su publicación.

Asimismo, compartió con sus lectores el proceso previo a la aprobación del proyecto. Desde los nervios que sintió al presentar el programa piloto frente a todos los directivos de ATV, hasta la propuesta que hizo para colocar el programa en horario estelar, pero que fue rápidamente rechazada y terminó conduciéndolo a las nueve de la mañana.

“Así comenzó ‘Nunca Más’, un programa, que en ese entonces, con un modesto presupuesto, tuvo que demostrar, desde chiquito, que podía competir con los grandes. Un año después, ya estábamos en el horario estelar de los domingos”, siguió contando la orgullosa presentadora.

Llosa culminó su emotivo discurso agradeciendo a su equipo de trabajo. “Tengo un equipo apasionado, competitivo, que cree en lo que hace, y esa es una de las grandes razones que nos mantiene firmes, diez años después. Feliz aniversario a nosotros, feliz aniversario a un sueño que con mucho esfuerzo pude hacerlo florecer”, finalizó la conductora.

Andrea Llosa recordó el inicio de Nunca más. Foto: Andrea Llosa/ Instagram.

