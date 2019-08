Susan Ochoa debuta como jurado en concurso de canto y se quiebra en TV

Susan Ochoa regresó a la televisión, pero esta vez como jurado del reality de canto “Tu voz sí paga” a través de Latina. Como se recuerda, la cantante fue parte de un escándalo con Gisela Valcárcel en “El artista del año”, que terminó con su renuncia definitiva del programa.

De concursante a jurado. La ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar debutó como jurado junto a Janet Barboza y la cantante vernacular Fresialinda.

Durante la calificación, Susan Ochoa se conmovió con el caso de una concursante madre de familia que fue premiada con una beca de estudios.

"Te das cuenta porque te digo que la fe mueve montañas. Que saques adelante a tu hijo, sigue adelante", expresó la cantante a punto de quebrarse.

Luego Susan Ochoa deleitó con voz y el tema ‘Ya no más’ que la llevó a ganar el reconocimiento en Chile. “¡Ahora sí me toca a mí!”, exclamó.

La secuencia fue conducida por Christian Domínguez, de las otros segmentos estuvo acompañado de Pamela Franco en “¡Se pone bueno!”.

“Yo encantada, agradecida por esta nueva etapa como jurado, gracias por darme la oportunidad en Latina. Hay susan para rato y para poderles cantar con el corazón”, agregó Susan Ochoa.

Susan Ochoa y Gisela Valcárcel

La cantante se sintió humillada por la conductora Gisela Valcárcel en “El artista del año” tras mencionar las gaviotas de plata que ganó en Chile como un reconocimiento medio.

Susan Ochoa renunció al reality de canto y baile a través de un polémico video que se viralizó en las redes. Allí confesó que sintió que menospreciaron su carrera musical.

Pero a pocos días de regresar a la televisión, pero esta vez ya no como concursante, el productor del reality de Gisela declaró que no le desea buenos deseos a ella porque no es su amiga.

A lo que Susan Ochoa respondió: “... A él le deseo lo mejor, a Gisela también, siento que todo pasó en un momento. Bendiciones, Armando, que todo te vaya bonito”