Expareja de bailarina de Josimar es amenazado por revelar detalles del romance

El romance entre Josimar Fidel y su bailarina menor de edad continúa en polémica. Un nuevo protagonista entra a la historia, la expareja de la joven de 17 años, Marcelo Crisóstomo, quien denunció recibir amenazas por revelar detalles sobre el fin de su relación con ella.

Según el ex de la bailarina de iniciales A. Z, ellos se conocieron desde adolescentes, pero todo cambió cuando ingresó a la agrupación de salsa.

“Cuando yo estaba con ella me ocultaba el celular, no le gustaba que vaya a las presentaciones”, inició el joven.

Luego de las imágenes de Josimar Fidel junto a la bailarina, Marcelo admitió que no le causó sorpresa, pues una persona cercana a ella le había confirmado la noticia.

“No me extrañó porque su hermana mayor me había dicho, ella me comentó ‘oye mi hermana está con Josimar’”, señala Marcelo Crisóstomo, esto poco tiempo después de la ruptura.

"En la fiesta, ella era mi enamorada. Yo empecé a sospechar cuando a ella le regalaron un televisor, me contó que le habían regalado a todos", relata.

Como se recuerda la esposa de Josimar, Gianella Ydoña, contó que la celebración de la agrupación fue en marzo de este año, ese día el salsero invitó a bailar a la menor, pero hasta esa fecha la madre de los hijos del cantante no tenía sospechas de un romance entre ellos.

“Como es posible que un hombre deje a su familia por una chica que recién está empezando a vivir”, sentenció la expareja de la bailarina.

Según el programa “Magaly TV, la firme”, Marcelo Crisóstomo recibió amenazas por parte de la familia de la joven en su centro de trabajo tras salir a la luz sus declaraciones sobre el escándalo amoroso.