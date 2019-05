MET Gala 2019 EN VIVO: Cómo ver la alfombra roja [VIDEO]

La Costume Institute Gala o comúnmente conocida como la Gala Met es un evento benéfico que da el pistoletazo de salida a la exposición de moda anual del Museo Metropolitano de Arte de New York, Estados Unidos. El presupuesto del Instituto del Vestido es justamente el fondo recaudado en la gala. En el 2010 llegaron a los nueve millones de dólares.

El Instituto del Vestido invita a los presentes a vestirse según el tema escogido del año, en el caso de la MET 2019 Gala será la "Notes on Camp", la que marque la pauta, en memoria de Susan Sontang, fallecida escritora estadounidense.

MET Gala 2019: ¿Cómo ver la alfombra roja por televisión?

Si deseas ver la alfombra roja de la Gala MET 2019, podrás hacerlo a través de dos canales: E! y TNT. Ambos canales son de señal por cable.

MET Gala 2019: ¿A qué hora empieza la alfombra roja?

TNT transmitirá la alfombra roja de la MET Gala 2019 en estos horarios:

Perú, Colombia, Ecuador, México y Panamá: 16:00 horas.

Chile y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina: 18: horas.

MET Gala 2019: Ver ONLINE E!

El canal de televisión por cable E! transmitirá la gala en estos horarios:

Estados Unidos: 17:00 horas(Zona ET) y 14:00 horas(Zona PT).

México, Perú, Colombia, Ecuador, México y Panamá: 16:00 horas.

Chile y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina: 18: horas.

MET Gala 2019: ¿Cómo ver vía streaming?

Vogue ha informado que tendrá una extensa cobertura a través de su fanpage de Facebook, Twitter e historias de Instagram.

MET Gala 2019: ¿Cuáles han sido las últimas temáticas?

2018: Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic.

2017: Rei Kawakubo. COMME des GARÇONS.

2016: Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology.

2015: China: Through the Looking Glass.

2014: Charles James: Beyond Bashion.