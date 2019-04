Giovanna Válcarcel responde a comentarios homofóbicos por su relación con modelo [VIDEO]

Enamoradas. Giovanna Valcárcel no deja de sonreír y es que confirmó públicamente su relación con la ex candidata a Miss Perú, Kim Zollner Schöster. Luego de que los principales medios locales informaran sobre la nueva etapa amorosa de la locutora radial, muchos de sus fans felicitaban y celebran el romance, pero un reducido grupo solo se dedicó a atacarlas.

En las redes sociales se hicieron presentes insultos homofóbicos irracionales que enojaron a la actriz cómica y debido a estos desatinados comentarios, aprovechó las pantallas de ‘Mujeres al Mando’ para expresar su sentir y contar cómo inició su relación la bella modelo.

“Nos conocimos en Tinder, sé que muchos criticarán, pero así fue (…) Bueno ella me presentó con sus papás y me dijo: ‘Yo quiero que mis padres sepan quién es la mujer que yo amo’… Y saben qué me queda una cosa bonita en el corazón: Que las personas con las que yo no estaba, siempre mentían, me querían ocultar y es muy doloroso”, contó Giovanna Valcárcel respecto a su nueva pareja, Kim Zollner Schöster.

“Cuando te ocultan es doloroso y tú a veces lo aceptas porque amas a esa persona, pero quiero que sepan todos: ‘El amor no se oculta’ (…) No la oculten”, narró sobre sus anteriores experiencias amorosas.

Luego de que se hiciera público la relación de la locutora radial recibió decenas de comentarios desatinados y agresiones verbales por aquellas personas que no saben respetar su vida, ante ello se dirigió a su público y dejó un sentido mensaje que fue apoyado por Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, conductoras de ‘Mujeres al Mando’.

“Ay porque le gusta es una chica es ‘machona’ o porque le gusta un chico es ‘mariconcito’. Yo te digo algo, tú vas a ver a Kim caminando por la calle y acaso le van a decir ‘¿machona?’, no pues”, dijo Giovanna Valcárcel respecto a las personas que cuestionan su relación con la ex aspirante a la corona de Miss Perú Kim Zollner Schöster.