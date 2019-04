Bring Me the Horizon envía emotivo mensaje a fans peruanos previo a su concierto [VIDEO]

Oliver Sykes, cantante de Bring Me The Horizon, aprovechó un tiempo libre en su camerino de Lollapalooza Chile para grabar un video y recordarles a sus seguidores peruanos que este lunes 1 de abril tocará con su banda en la explanada del Parque de la Exposición, un show que es muy especial para él y sus compañeros, ya que marcará su debut en nuestro país.

“¡Hola Perú! ¿Cómo están? Soy Oliver de Bring Me The Horizon. Tocaremos este lunes en Lima. ¡Estará increíble! Será nuestra primera vez en Perú y tocaremos en el Parque de la Exposición. Si aún no tienes boletos, cómpralos ahora, porque se están vendiendo muy rápido. Se están vendiendo mientras hago este video. Solo les aviso, no quiero extrañarlos. ¡Hasta pronto!”, comentó el cantante a través de un video.

El grupo británico se encuentra en Latinoamérica, donde se ha presentado en el festival Lollapalooza de Chile y Argentina. En dichos shows ha interpretado canciones de su más reciente disco y muchas de sus clásicas, como “MANTRA”, “The House of Wolves”, “Happy Song”, “Follow You”, “Wonderful Life”, entre otras, repertorio que seguramente se repetirá en su esperado concierto en la explanada del Parque de la Exposición, el cual contará con la apertura de los nacionales de Difonía.

Integrada por Oliver Sykes (voz), Lee Malia (guitarra), Matt Kean (bajo), Matthew Nicholls (batería) y Jordan Fish (teclados), la banda inició su carrera en el 2004 con una fuerte influencia de sonidos extremos como metalcore y deathcore y la característica voz gutural de su cantante, estilo que fue evolucionando con el paso de los años hasta alcanzar su nueva esencia artística, integrada en “amo”.

“‘amo’ es un álbum de amor que explora cada aspecto de la emoción más poderosa. Se trata de lo bueno, lo malo y lo feo, y como resultado hemos creado un disco que es más experimental, más variado, extraño y maravilloso que cualquier cosa que hayamos hecho antes”, comentó el cantante de Bring Me The Horizon, Oliver Sykes, al referirse a su nuevo estilo musical.

Bring Me The Horizon se presentará el 01 de marzo en la explanada del Parque de la Exposición. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a S/. 199 (Campo A) y S/. 99 (Campo B).

Saludo de Oliver Sykes, de Bring Me the Horizon, a fanáticos peruanos