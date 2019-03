Verónica Castro: "Ningún hombre me ayudó en la vida, sólo mi madre"

La actriz mexicana Verónica Castro reveló durante una entrevista, que ella sola salió adelante en la vida, sin la ayuda de ningún hombre, pero sí de su madre y hermana con quienes trabajó muy duro para sacar a flote a su familia

“La mujer es y seguirá siendo el pilar. En este tiempo sé que las mujeres lo resolvemos todo. A mi me ha tocado resolver todo, no puedo decir que un señor me ayudó a comprar una bolsa de arroz o una bolsa de frejoles, ni una casa, ni unas chanclas, nadie me ayudó y los señores menos. A mí la única que me ayudó fue mi mamá y mi hermana que trabajó conmigo durísimo y sacamos adelante a mis hermanos y a mis hijos, esa es la verdad. Adoro a mi madre, para mí es mi máximo, es la mejor escuela que he tenido en la vida y lo seguirá siendo, trataré de ser lo más parecida a ella”, dijo Verónica Castro.

En otro momento, la recordada Virginia de la Mora de La Casa de las flores, habló sobre los personajes que se convierten en ‘actores’ de la noche a la mañana, gracias a las redes sociales.

“Como novedad es chistoso, pero que me merezcan un respeto no, porque no tienen bases, no son conocedoras, estudiadas, leías ni 'escribidas', como les digo yo (bromeando). Es mentira que puedes llegar a ser artista, sin pasar por una escuela, es una gran mentira; puedes ser buena artista, sí, pero se te va a acabar muy pronto”, sentenció la actriz que este fin de semana volverá a la pantalla como jurado en el programa Pequeños Gigantes junto a Miguel Bosé y Karol Sevilla.