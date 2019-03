Vania Bludau y Leslie Shaw remecen Instagram al bailar en bikini su nuevo tema

Leslie Shaw y Vania Bludau incendiaron Instagram luego de protagonizar el 'challenge' del tema 'Faldita'. Tras su gran acogida que tuvo en YouTube con su reciente canción, la cantante viene causando furor en el ciberespacio al protagonizar atrevido video junto a la modelo.

En las imágenes se pueden apreciar a Leslie Shaw junto a Vania Bludau realizando diversos movimientos al ritmo de su nuevo tema. La cantante hizo alarde de su derrier frente a las cámaras y su acción le ha valido cientos de comentarios tras la difusión.

"¡Ya llegamos a los 5 millones de reproducciones en YouTube! Y si aún no has bailado 'Faldita', con esto te juro que te pongo a bailar", se lee el texto que la cantante utilizó para el video que le ha generado miles de 'Me gusta' en Instagram.

Leslie Shaw unió su voz a Mau y Micky, hijos de Ricardo Montaner, para crear el tema 'Faldita', la misma que fue producida de la mano de Sony Music Latino.

Además, la cantante tiene más de 2.2 millones de seguidores en Instagram, donde ella es una influencer muy importante que le a ayudado a impulsar sus diversos materiales audiovisuales.

En su canal de YouTube ha acumulado más de 100 millones de views, y cuenta con más de 250 mil suscriptores, cifras impresionantes que crecerán de forma exponencial con la inminente internacionalización de su carrera musical.

Vania Bludau y Leslie Shaw lucieron curvas de infarto en el challenge de 'Faldita'