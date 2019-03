Bon Jovi en Lima: posible setlist de su concierto en nuestra capital

Bon Jovi en Lima | La querida banda estadounidense, encabezada por Jon Bon Jovi, regresa tras casi una década a nuestra capital.

El miércoles 29 de septiembre de 2010, el Estadio San Marcos recibió al grupo de rock que llegaba por primera vez al país; fue una noche grandiosa.

Esta vez nuevamente será un miércoles el día en que se presentará Bon Jovi , pero será el 2 de octubre; es decir: casi 9 años exactos de su primer concierto.

Por otro lado, sus fanáticos que esperan con ansias su gira "This house is not for sale tour" quieren saber qué canciones tocarán en esta nueva velada. Nosotros te damos la posible lista.

Pero primero vamos a recordar el setlist que Bon Jovi tocó el 2010. El listado estuvo conformado por 21 temas; estos fueron ellos:

1. Blood on blood

2. We weren't born to follow

3. You give love a bad name

4. Whole lot of leavin'

5. Born to be my baby

6. Lost highway

7. In these arms

8. Captain crash & the beauty queen from mars

9. We got it goin' on

10. Bad medicine (with pretty woman and shout)

11. It's my life

12. Lay your hands on me

13. I'll be there for you

14. What do you got?

15. Have a nice day

16. Runaway

17. Who says you can't go home

18. Keep the faith

Encore

19. Wanted dead or alive

20. Livin' on a prayer

Encore 2

21. Always

Tras ese concierto, Bon Jovi ha lanzado dos discos más: What about now (2013) y el que mencionamos en líneas anteriores, This house is not for sale (2016). En ese sentido, varias canciones de esos dos proyectos se escucharán en la presentación de octubre.

Además, el último recital de Bon Jovi , fue el 8 de diciembre del año pasado en Australia y se interpretó 23 éxitos; vale mencionar, que en un tour, la banda tiene preparada hasta 30 canciones para variar un poco entre presentación y presentación.

Y debido a que la gira de diciembre también lleva el mismo nombre que el concierto que se hará en Lima, se tocarán los mismos temas.

Posible setlist de Bon Jovi en Lima

Estas fueron las 23 canciones que tocó el grupo de rock en su último recital:

1. You give love a bad name

2. Raise your hands

3. Lost Highway

4. Who says you can´t go home

5. This house is not for sale

6. Roller Coaster

7. We weren't born to follow

8. We don't run

9. It's my life

10. God bless this mess

11. Born to be my baby

12. Have a nice day

13. Keep the faith

14. Bed of roses

15. Lay your hands on me

16. I´ll sleep when i'm dead

17. Captain crash & the beauty queen from mars

18. Livin' on a prayer

Encore

19. Bad medicine

20. Wanted dead or alive

21. I'll be there for you

Encore 2

22. Blood on blood

23. Someday I'll be saturday night

*En otros conciertos de la misma gira tocó New Year's Day, We Got It Goin' On, Last Man Standing, Living With the Ghost, When We Were Us, así que es posible que los peruanos podamos escuchar ella.

¿Cuándo empieza la venta de entradas para Bon Jovi en Lima?

Las entradas para público en general se venderán desde el lunes 18 de marzo; no obstante, hay una preventa para fans el jueves 14 de marzo y una promoción de 15 % de descuento con Tarjeta Interbank desde el viernes 15 al domingo 17.

Vale mencionar, que Bon Jovi no viene solo; tendrá como invitado especial a Goo Goo Dolls.