Selma Blair lloró al caminar en la alfombra roja de los Oscar con un bastón [VIDEO]

Selma Blair es una reconocida actriz de Hollywood cuyo nombre está dando la vuelta al mundo, debido a que la estadounidense acudió a la fiesta post Oscar organizada por la revista Vanity Fair. Sin embargo, la reconocida figura de la pantalla grande sorprendió a todos al llegar con un bastón y llorar al revelar cuál es su estado de salud actual.

Como se recuerda, fue en octubre del 2018 cuando Selma Blair reveló a sus seguidores de Instagram que padece de esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que le fue diagnosticada. "Hay una verdad con esta enfermedad neurodegenerativa. Es incómodo, es un estado de ansiedad incontrolable a veces", reveló en su cuenta oficial.

Pese a los obstáculos que enfrenta por la enfermedad que le fue diagnosticada, la actriz decidió levantarse y asistir a la fiesta de los Oscar, por ello enfrentó su inseguridad al caminar por la alfombra roja del evento de Vanity Fair con un bastón, el cual necesitaba para mantener estabilidad.

La figura de la gran pantalla realizó su primera aparición tras revelar que padece de la enfermedad, y pese al momento difícil que vive, se lució ante las cámaras con un vestido de Ralph & Russo en blanco, negro, lila y roda, además de zapatos de Miu Miu y el accesorio fue su bastón.

Al posar para las cámaras, no logró contener su emoción y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro y reveló a los medios lo emocionada que se sentía por lograr estar de pie en el importante evento.

"Quería estar en esta alfombra roja. Decir que estoy acá todavía me tiene exacerbada, tenía muchos nervios. No hago nada de la misma manera que lo hacía antes, pero lo seguiré haciendo igual. […] Ser parte de algo tan especial cuando mi cuerpo no se mueve claramente y sentir el amor de los fotógrafos que me han visto jugar en las alfombras rojas desde que tengo 20 años es especial", indicó a los medios del evento.