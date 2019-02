Stephanie celebra su cumpleaños con sexy video donde derrocha pura sensualidad

Stephanie Valenzuela celebra su cumpeaños en Lima y qué mejor empezar un nuevo año de vida con el lanzamiento de un nuevo tema musical. La joven modelo compartió en Instagram un avance de lo que será su videoclip “Fría” que se emitirá en YouTube el 22 de febrero. La exchica de reality derrocha pura sensualidad en el video con un atuendo en látex.

““Fría” mañana (miércoles 21 de febrero) es mi cumpleaños y yo solo quiero recibirlo feliz y agradecida con la vida , se viene mi nueva canción el 22 febrero”, señaló unas horas Stephanie Valenzuela en Instagram bailando en bikini sobre un yate.

Luego compartió lo que se verá en el videoclip. “Gracias por sus saludos de cumpleaños hermosos , a dos días de lanzar el video de “Fría” les dejo un adelanto #music #tefi #fria”, comentó en la publicación la expareja de Mario Irivarren.

El video inicia con "Érase una vez un mundo dominado por una heroína llamada Fría, quién podía congelar la maldad de los hombres... y ya no eran ellos quienes jugaban con las mujeres”. En las imágenes se aprecian a la modelo peruana derrochar toda su sensualidad mientras baila y canta el tema.

Canción a Mario Irivarren

Stephanie Valenzuela le dedicó tema al participante de 'Esto es Guerra', Mario Irivarren. La figura de Chollywood indicó que la canción le traería gratos recuerdos al guerrero. "No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti...El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú", se le oye cantar a capella a Stephanie Valenzuela durante el programa ‘En boca de todos’.



Saludos a Tefi por su cumpleaños