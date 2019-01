¿Juliana Oxenford será la presentadora de la Noche Blanquiazul? [VIDEO]

Juliana Oxenford no desaprovecha oportunidad alguna para mostrar su amor por Alianza Lima, por eso motivo fue invitada a la Noche Blanquiazul como presentadora del equipo.

Sin embargo, por motivos laborales la periodista no podrá asistir, pero envió un mensaje a toda la hinchada blanquiazul a través de redes sociales. "Hola chicos, cómo están, yo verdaderamente triste, porque me hubiera encantado acompañarlos mañana en la Noche Blanquiazul, de hecho me ofrecieron ser la presentadora y realmente el corazón se me salía del pecho", se le escucha decir a la periodista.

Continúa explicando las razones por las que no podrá asistir: "No puedo faltar a chambear y coincidimos en horas, así que ustedes no me van a poder ver mañana y yo tampoco a ustedes que es lo más grave, pero estoy ahí, mi corazón está con ustedes, soy recontra grone, los quiero, los adoro, quiero mi camiseta, y vamos cxxxxx, a ganar", señaló la conductora de Latina

El video fue publicado en la cuenta oficial de Facebook de Alianza Lima. Los hinchas del equipo victoriano no dudaron en comentar la publicación: "Juliana de corazón me hubiese encantado verte en nuestra Noche Blanquiazul, pero entendemos", "Una gran mujer, hincha del más grande equipo del Perú", "Porque no manda a Gerson Taipe a conducir el programa mientras ella conduce la Noche Blanquiazul" y "Fatal que no puedas estar con nosotros mañana pero tu corazón ahí estará", son algunos de los mensajes que le dejaron a Juliana Oxenford.

En varias ocasiones la periodista ha recibido insultos por haberse mostrado hincha de Alianza Lima, pero ella no se ha quedado callada y ha respondido. En alguna oportunidad escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter: "Leo a algunos cremas que me insultan por ser de Alianza Lima. Lamento que tanto les duela el amor que le tengo a mi camiseta. Si creen que por insultarme o compararme voy a cambiar de equipo, tendrán que esperar sentados de por vida. Adiós".

Este fue el mensaje de Juliana Oxenford a la hinchada blanquiazul

Aún se desconoce quienes serán los encargados de presentar al equipo de Alianza Lima.