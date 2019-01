Daniela Darcourt enamora al lucir con traje de baño en Instagram [FOTOS]

Tras un arduo trabajo en el 2018, la artista musical Daniela Darcourt decidió iniciar el primer lunes del 2019 disfrutando de su familia y, sobre todo del agua. En la última imagen publicada en Instagram se observa a la cantante de salsa dentro de la piscina luciendo su bikini, sonriendo y con los brazos hacia arriba.

"Sí, así y más feliz estuve. Y a ti, ¿qué te hizo sonreír hoy?", fue el mensaje que escribió la intérprete de "Adiós Amor" en la citada red social donde cuenta con poco más de 780 mil seguidores, quienes no pasaron desapercibido esta publicación, pues no es común que la cantan suba este tipo de instantáneas en sus redes sociales. Por ello, en menos de una hora la foto sumó los 10 mil 'me gusta'.

"Sin duda alguna eres preciosa", "Ver esta foto me hizo sonreír", "Ver tu estupenda sonrisa Daniela..... Estupenda mujer y cantante", "Belleza", "Qué hermosa", "Daniela eres la mejor muchos éxitos y saludos ", "@danieladarcourtoficial hoy sonreí mucho al verte en los vídeos de tus presentaciones, eres una loca", "Te admiro tanto Daniela éxitos totales Reina te los mereces", fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante de salsa Daniela Darcourt.

Foto compartida en su Instagram Stories

Cabe mencionar que Daniela Darcourt no solo tiene talento para cantar y/o realizar interpretaciones sino también para tocar un instrumento musical como el órgano. Así lo demostró en el último video que subió a Instagram, donde aparece realizando un cover de la famosa cantante Lady Gaga con el tema "Million reasons to stay".

"No tienen idea de cuánto la amo. Ojalá algún día logre conocerla y que sepa quién soy...Me ayudan etiquetándola", escribió Daniela Darcourt cuando subió el audiovisual cantando la mencionada canción de la artista estadounidense.

Videoclip de "Probablemente" de Daniela Darcourt