Flavia Laos comparte foto de nuevo outfit, usuario la critica y ella no se queda callada

Flavia Laos y Patricio Parodi se encuentran de vacaciones en Miami. La feliz pareja no desaprovecha cada oportunidad para compartir distintas fotografías de su nueva aventura, pero una reciente instantánea se convirtió en blanco de críticas.

Según se pudo ver, Flavia Laos posó en un lujoso auto, donde ella lució un polo de blanco, unas medias largas y unas sandalias. Los usuarios de Instagram no estuvieron de acuerdo con este look y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios.

"No sabe ponerse las medias", "estás huachafa, pues reconoce", "pareces la chimoltrufia", "horrible tu look" y "tú no tienes estilo. No sé cómo eres famosa", se pudo leer entre los comentarios.

Ante esta ola de críticas, la novia de Patricio Parodi no dudó en pronunciarse y señaló: "Imagino tú sí sabes vestir".

Recordemos que Flavia Laos ha explorado diversas facetas artísticas a lo largo de su carrera desde que era conductora en el programa infantil ‘La Hora Warner’, donde apareció a los siete años de edad. Desde ahí demostró tener dotes para el canto, baile, animación y actuación.

Actualmente tiene una relación sentimental con el "guerrero" Patricio Parodi y aprovecha su gran popularidad para invadir las redes sociales con fotografías y videos de su gran amor.

Cabe recordar que Patricio Parodi y Flavia Laos oficializaron su romance tras varios meses de especulaciones de los medios de espectáculos, los cuales los relacionaron en muchas oportunidades, pero ninguno confirmaba la relación hasta un reciente viaje de placer que realizaron.