Habla la mujer que le habría lanzado una cachetada a Jefferson Farfán [VIDEO]

El futbolista peruano Jefferson Farfán llegó a Lima hace unos días para disfrutar de sus vacaciones en nuestro país a lado de sus seres queridos. También aprovechó su estadía en la capital para salir a divertirse con sus amigos.

El último fin de semana Jefferson Farfán se dejó ver en una discoteca limeña, sin imaginar que al concurrido local también iban a estar sus exparejas Melissa Klug y Yahaira Plasencia, según reveló Rodrigo González en su programa ‘Válgame Dios’.

El popular ‘Peluchín’ aprovechó que en el set de ‘Válgame Dios’ estaba la modelo Giulliana Barrios, amiga de Jefferson Farfán, para preguntarle si era verdad que ella le lanzó una cachetada al delantero de la selección peruana.

“¿Por qué le metió una cachetada a Jefferson Farfán el miércoles en Barranco Bar?”, fue lo que le dijo la fuente de Rodrigo González para que le formule la pregunta a Giulliana Barrios.

De inmediato, la modelo peruana negó que le haya lanzado una bofetada a Farfán. Cuando el amigo de Gigi Mitre insistió con el tema, la joven señaló que solo bromeó con la ‘Foquita’, quien es su amigo desde hace tiempo.

“Hemos estado en un momento con la gente, pero en ningún momento le he metido una cachetada a Jefferson Farfán, con él nos saludamos y todo porque él y yo somos amigos. ¿Quién le metió una cachetada?, hemos estado bromeando en algún momento. Yo lo conozco hace tiempo, no sé por qué dicen eso”, respondió Giulliana.



Además de negar que se haya enfrentado con Jefferson Farfán, Giulliana Barrios no quiso revelar quiénes más estuvieron en el box del futbolista y para salir del pase dijo que “estaba bien oscuro”.