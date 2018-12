Mijael Garrido Lecca revela por qué deja cargo en conocido medio de comunicación

Hace unos meses el conductor de televisión Mijael Garrido Lecca utilizó su cuenta de Facebook para contar a sus seguidores que asumió un nuevo trabajo. Por la misma red social, el ex rostro de Latina reveló que dejó dicho reto.

"Los periodistas tienen ese recodo de ADN de estar dispuestos a hacer cualquier cosa por la verdad, por la información, por principios y valores. El periodismo es un servicio público que demanda cambiar el país, para que nuestros hijos crezcan en un mejor lugar, para pelear en contra la corrupción, la injusticia, la indiferencia, flagelos que la sociedad tiene que soportar”, expresó cuando asumió tal reto.

“Yo siempre me he sentido identificado con esas causas y el periodismo es el camino que yo he encontrado para poder combatirlas. Eso me apasiona, me apasiona mucho mi país y siento que el periodismo es una buena forma de defenderlo", sostiene seguro de que concretará acciones importantes junto al equipo de Perú21”, añadió.



Mijael Garrido Lecca contó este lunes 3 de diciembre que dejó de ser el Editor Multiplataforma de Perú21, cargo que asumió en junio pasado.

“A partir de hoy dejo mi puesto en Perú21.pe. Entre el programa de la noche y varios proyectos personales no podré cumplir como se debe con ambos encargos. Mi columna de los sábados se mantiene en el diario”, manifestó en Facebook el excompañero de Magaly Medina en Latina.

“¡Gracias al gran equipo del diario y a Cecilia Valenzuela por la oportunidad!”, añadió en su reciente publicación de Facebook.



Como se recuerda, el conductor de televisión era el encargado de producir los nuevos productos informativos de Perú21, pero al parecer la carga laboral fue mucho para él.

Es importante aclarar que Mijael Garrido Lecca no se alejará de las pantallas y seguirá con ‘Contacto de Verano’, el programa que tiene en Canal N (canal 8 de Movistar), donde tiene un programa de entrevistas que se emite a las 11 de la noche.