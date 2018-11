Magaly Medina se confiesa sobre comentario a Paolo Guerrero [VIDEO]

La conductora de TV, Magaly Medina no se guardó nada. Habló sobre el mensaje que compartió en Twitter tras la suspensión de Paolo Guerrero, esta acción le costó su salida de Latina, canal que en aquel momento era el oficial del Mundial de Rusia 2018.

Durante su entrevista con Beto Ortiz, la presentadora de televisión reveló quienes estuvieron detrás de su suspensión luego de que hiciera el tuit de “Salud”. Responsabilizó directamente a los periodistas deportivos y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“A mí me dijeron que porque era el canal del Mundial que afectaba los intereses económicos de los auspiciadores, pero para mi que fueron cuatro gatos de esos que hacen deportes, que se sintieron fastidiados. La gente que cubría el Mundial”, empezó diciendo la popular Urraca.

Magaly Medina envió una indirecta a los directivos de Latina al alegar que “un medio debería de proteger a sus periodistas”.

“Los periodistas que hacen deportes y la Federación Peruana de Fútbol, que nunca me quisieron, jamás me quisieron, pero al respecto fueron los ejecutivos que le hacen caso a esa presión, porque yo creo que el periodista tiene que ser independiente. Y si tu en un medio no proteges a tu periodista, eso está mal”, agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina estuvo cinco meses en prisión preventiva junto a su productor Ney Guerrero luego de que fueran denunciado por Paolo Guerrero bajo el cargo de difamación en agravio tras difundir un ‘ampay’ donde aparentemente el futbolista peruano habría salido con una modelo, el día de la concentración de la selección peruana.